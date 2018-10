El diputado general de Vizcaya afirma que no desea que "se viva en Euskadi lo que se está viviendo en Cataluña"

El diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, ha afirmado que no desea "vivir en Euskadi lo que se está viviendo en Cataluña". Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha asegurado que no comparte con el diputado general de Guipúzcoa la "envidia" por Cataluña ni su deseo de que el País Vasco emprenda algún día ese "camino".

El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, señaló el pasado viernes que, aunque la realidad social vasca es "muy diferente" en la actualidad debido a que ha "superado hace poco" la violencia de ETA, "con el tiempo", Euskadi debería hacer "el mismo camino" que Cataluña, por la que dijo sentir "envidia".

Este miércoles, en una entrevista conjunta en Radio Euskadi realizada al diputado general de Vizcaya y al alcalde de Bilbao, recogida por Euroa Press, Rementeria ha asegurado que sus manifestaciones suelen referirse al Territorio Histórico de Vizcaya o a la gestión que hace de sus instituciones. "Yo acostumbro a hablar de lo mío, y no tanto de lo que está fuera de mi territorio", ha apuntado.

No obstante, ha afirmado que no desea "vivir en Euskadi lo que se está viviendo en Cataluña". "Lo que en estos momentos se está viviendo en Cataluña, no lo quiero", ha insistido.

SOCIEDAD FRACTURADA

Por su parte, Juan María Aburto ha asegurado que "una sociedad fracturada no es buena para nadie". Por ello, ha defendido que "es el momento de la política, tiene que ser el momento de la política, el momento del diálogo, de buscar acuerdos básicos, a partir de los cuales se pueda seguir avanzando".

Ha admitido que "hay situaciones que no ayudan", como la existencia de "un Gobierno preso o exiliado". "No es la mejor de las situaciones para abordarlo", ha dicho.

Por ello, ha apelado tanto al Gobierno de Cataluña como al del Estado a "que busquen los espacios de diálogo para que la sociedad catalana pueda verse reflejada y puedan avanzar conjuntamente hacia un camino que busca la gestión de la propia identidad, del propio autogobierno".

"No hay duda de que Cataluña es una nación que tiene que buscar su camino, pero hay que hacerlo desde la bilateralidad y el diálogo", ha manifestado. Preguntado por si comparte la "envidia" que dijo sentir el diputado general de Guipúzcoa por Cataluña ha respondido: "Yo no, desde luego".