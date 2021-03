Un diputado de Cs en Madrid se da de baja y asegura que se les presionó para firmar una moción

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Sergio Brabezo ha anunciado este martes que se da de baja como afiliado del partido ante "la deriva insensata" del partido que puede dar la Presidencia de la Comunidad al líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, y al de Podemos, Pablo Iglesias.

"Ya no reconozco al partido político al que me afilié con tanta ilusión porque (Inés) Arrimadas ayer cerró esta crisis en falso y sin ninguna autocrítica. Por todo ello, me veo empujado a abandonar Ciudadanos y darme de baja del partido", ha manifestado en una carta publicada en sus redes sociales.

El diputado de la formación 'naranja' ha criticado que su partido no solo intentase frenar la convocatoria de elecciones "de manera torticera aliándose con el sanchismo" sino también que se les presionase a los diputados "para firmar una moción de censura" contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que proponía el exvicepresidente, Ignacio Aguado, como su sustituto.

Asimismo, ha censurado que Aguado insultase de forma "personal" a Ayuso y que el partido haya perdido el centro para empezar a "tuitear de forma radical". A su parecer, Aguado no puede ser el candidato a la Presidencia.

En este sentido, Brabezo ha aprovechado para "solicitar a todos los simpatizantes y votantes de Ciudadanos que unan su voto para hacer frente" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Yo lo tengo claro, frente a ellos elijo siempre libertad", ha remachado.

Fuentes parlamentarias no descartan que se produzcan otras bajas en los próximos días dentro del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Cámara regional.