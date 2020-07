Diputado de JxCat dice que el Parlament no debe aceptar resoluciones judiciales

Barcelona, 24 jul (EFE).- El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, de JxCat, considera que, en el actual contexto, la cámara catalana "no debería aceptar determinadas resoluciones judiciales que son muy cuestionables".

En declaraciones a Efe con motivo de la publicación de su libro "Eixamplant l'esquerda" (Ensanchando la grieta), de la editorial Comanegra, Costa ha defendido la vía de la "desobediencia civil" como estrategia para "tensionar la autoridad del Estado" y "activar una represión que la gente no aprueba ni la encuentra justificada".

La desobediencia, señala Costa, representa "la tercera vía", entre el referéndum acordado con el Estado y la ruptura unilateral.

El principal cargo de JxCat en el Parlament defiende la desobediencia civil como estrategia para hacer "actos ilegales, no violentos, de naturaleza pública", hasta "provocar una situación que le sea insostenible al Estado, generando finalmente los incentivos para una solución democrática" al conflicto.

Según Costa, el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 fue "un gran ejemplo de desobediencia civil", un "acto muy exitoso" porque supuso "desobedecer masivamente la prohibición de referéndum".

El Estado, dice Costa, "optó por castigar a los promotores del referéndum, pero la inmensa mayoría de la gente no aprueba que estén en la cárcel los líderes que lo organizaron".

"Cualquier acto de incumplimiento o desatención de la ley vigente o de las decisiones de los jueces sobre la aplicación de la ley, que tenga un amplio apoyo popular y que ponga en contradicción el principio democrático de la mayoría con la autoridad del Estado, es un acto eficaz y útil de desobediencia civil", ha destacado.

Y, en su opinión, "a nivel institucional también tendríamos que hacer algunas estrategias que fuesen de desobediencia".

"Yo creo que el Parlament no debería aceptar determinas fórmulas de censura que se imponen, determinadas resoluciones judiciales que son muy cuestionables y que, por lo tanto, no deberían acatarse o implementarse", ha subrayado.

A esto, ha añadido Costa, "no lo llamaría desobediencia", ya que "al Parlament nadie puede darle órdenes, por lo tanto no puede desobedecer órdenes porque no hay legitimidad ni legalidad en las órdenes que se le dan".

Por ello, es partidario de "no atender o no dar cumplimiento a determinadas resoluciones judiciales por parte del Parlament, cuando es evidente que no están basadas legalmente".

Después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya vuelto esta semana a plantear la idea de impulsar un nuevo referéndum de autodeterminación, Costa ha aludido a ello.

En su opinión, después del 1-O "no hace falta otro referéndum para legitimar la independencia" porque ya hay un "mandato político" que "solo se podría sustituir por un referéndum aceptado por el Estado y reconocido internacionalmente".

No obstante, un nuevo referéndum sí podría servir, ha destacado, como un nuevo "acto de desobediencia y soberanía que vuelva a darnos impulso para encontrar un momento resolutivo del proceso".

"No sería un referéndum para volvernos a contar, para legitimar si estamos o no en condiciones de hacer la independencia, esto está resuelto. Pero siempre puede ser útil como un acto de desobediencia que desencadene un nuevo momento resolutivo", ha remarcado. EFE

rm/ml/bal