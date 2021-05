El diputado que dejó Cs se plantea denunciar a Batet por permitir que el Grupo Mixto le impida hablar en el Congreso

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Pablo Cambronero, el diputado que abandonó las filas de Ciudadanos en el Congreso para pasar al Grupo Mixto, se está planteando denunciar a la Mesa de la Cámara y a su presidenta, la socialista Meritxell Batet, si permite que los partidos con los que comparte grupo le siguen impidiendo intervenir en los Plenos y en las comisiones.

Tras abandonar Ciudadanos, Cambronero pasó al Grupo Mixto del Congreso, donde hay nueve diputados de siete formaciones diferentes: la CUP (dos diputados), UPN (otros dos), Coalición Canaria (una), Nueva Canarias (uno), Foro Asturias (uno), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (uno), y Teruel Existe (uno).

Pero la canaria Ana Oramas ya le comunicó, en nombre de los demás partidos, que iba a tener limitadas sus funciones parlamentarias porque se le considera un 'diputado no adscrito', una figura que existe en corporaciones locales y asambleas autonómicas pero que el Congreso aún no ha regulado en su Reglamento. Y es que Cambronero recaló en el Mixto no por pertenecer a un partido minoritario, sino tras haber abandonado la formación con la que fue elegido.

Eso implica, según se le remarcó, que no entra en el reparto de tiempos de intervención, presencia en comisiones y cupos de iniciativas en igualdad de condiciones, ya que supondría restar a los demás. Sólo le cabe registrar preguntas escritas al Gobierno --por ser éste un derecho individual de cada diputado-- y estar adscrito a una comisión menor, concretamente la de Peticiones, cuyas reuniones son a puerta cerrada y casi nunca hay votaciones.

Cambronero, policía de profesión y que ejercía como portavoz de Interior de Ciudadanos, ya ocupa un escaño en la parte alta del hemiciclo donde se encuentran ubicados los integrantes del Grupo Mixto, pero sigue sin despacho ni ordenador de sobremesa para poder acceder al registro telemático del Congreso.

DECISIÓN UNÁNIME DEL GRUPO MIXTO

Todos los partidos del Mixto han respaldado por unanimidad esa política, según le ha comunicado ya el actual portavoz del Grupo Mixto, Isidro Martínez Oblanca, de Foro, por lo que Cambronero ha pedido amparo a la Mesa del Congreso, que podría analizar este martes su situación.

El diputado, según ha explicado a Europa Press, baraja una serie de opciones, incluyendo la posibilidad de denunciar por prevaricación a la Mesa y a su presidenta por permitir esta situación. Tampoco descarta llevar el caso ante el Tribunal Constitucional ya que considera vulnerados sus derechos de participación política.

Y es que, a diferencia de los otros exdiputados del PP y del PSOE que en legislaturas anteriores pasaron en silencio al Grupo Mixto, Cambronero está inmerso en una batalla para defender sus derechos dejando claro que no piensa abandonar el escaño ni adscribirse a otro grupo parlamentario.