Diputado venezolano llama a la oposición a presentar candidaturas únicas

Caracas, 4 nov (EFE).- El diputado opositor de Venezuela José Gregorio Correa insistió este jueves en su llamado a los jefes de partidos políticos de oposición para lograr "candidaturas únicas" de cara a los comicios regionales y locales, que se celebrarán el 21 de noviembre.

"La unidad no puede ser un tema que nos agote, hay que buscarla todos los días, hay que insistir. Señores jefes de los partidos políticos, tienen que entender que no vamos a salir bien si no nos entendemos y no nos unimos para tener candidaturas únicas", aseguró el parlamentario, según reseñó una nota de prensa de su equipo.

Correa insistió en que se trata de un llamado que hace desde hace varios meses para procurar la unidad en las elecciones en las que se elegirán 3.082 cargos, distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales.

En este sentido, aseguró que la unidad entre los candidatos opositores inscritos para los próximos comicios es la "única forma" para derrotar al chavismo, que tiene un solo candidato en cada uno de los estados y municipios del país, según refirió recientemente el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

"No puede ser que 23 años de derrota en derrota no nos hayan enseñado, la unificación de la oposición es lo único que nos hará posible vencer al Gobierno", dijo el parlamentario.

El pasado domingo, el diputado Correa lanzó esta solicitud y aseguró que "sin unificación electoral", la oposición perdería en las elecciones venezolanas.

Las elecciones regionales y locales en Venezuela se encuentran en plena campaña electoral desde el 28 de octubre. Esta fase se extenderá hasta el próximo 18 de noviembre, tres días antes de que se celebren los comicios.

Al proceso acudirá la mayoría de la oposición, incluido el sector que encabeza Juan Guaidó, con lo que será la primera vez desde 2017 que el bloque antichavista acudirá a las urnas.