Los diputados conservadores comienzan a votar la moción contra May

Los diputados del Partido Conservador británico comenzaron hoy a las 18.00 GMT a votar una moción de confianza para decidir si mantienen a la primera ministra, Theresa May, como líder de la formación o inician un proceso de primarias para elegir a su sucesor al frente del partido y el Gobierno.

Para mantenerse en el poder, May necesita obtener una mayoría simple en una votación secreta a la que están llamados 317 diputados conservadores y que se llevará a cabo durante dos horas en la sala de comités número 14 de la Cámara de los Comunes.

Se prevé que la votación termine a las 20.00 GMT y que el resultado se anuncie poco después, antes de las 21.00 GMT.

Si May pierde la votación, se abrirán unas primarias para elegir a un nuevo líder conservador, a las que May no podría presentarse, un proceso que puede quedar resuelto antes de Navidad, según el presidente del grupo parlamentario "tory", Graham Brady.

Previsiblemente May permanecería en ese caso al frente del Gobierno hasta que se formara otro Ejecutivo con el nuevo líder de los conservadores al frente.

Si, por el contrario, obtiene el respaldo de una mayoría de sus diputados, el partido no podrá iniciar una nueva moción de confianza contra ella en un periodo de doce meses.

Con todo, la oposición laborista podrá todavía convocar una moción de censura en el Parlamento para tratar de forzar un nuevo Gobierno o unas elecciones anticipadas.

Durante la jornada, más de 170 diputados "tories" han expresado públicamente su apoyo a la primera ministra, según las cuentas de varios medios británicos, y en torno a 30 han asegurado que votarán contra ella, lo que a priori le asegura más de la mitad de las papeletas, si bien al ser una votación secreta los parlamentarios pueden cambiar de opinión hasta el último momento.

May llegó a la sala de comités del Parlamento poco después de las 17.00 GMT para ofrecer un discurso a puerta cerrada ante sus diputados.

Los periodistas que esperaban al otro lado de la puerta escucharon golpes sobre las mesas de la sala, un gesto tradicional de apoyo al líder de los conservadores entre los miembros del llamado Comité 1922, que agrupa a los diputados "tories".

La moción de confianza se ha iniciado después de que más de 48 diputados -el 15 % del grupo parlamentario- han enviado cartas a Brady pidiendo que se convoque el voto.

El sector más crítico con May es la facción euroeséptica de los conservadores, que está en desacuerdo con el pacto del "brexit" al que ha llegado el Gobierno con Bruselas.

Critican, en particular, la cláusula de seguridad diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte, que en su opinión puede dejar al Reino Unido vinculado a las estructuras comunitarias durante años.

Ante la falta de una mayoría parlamentaria que la respalde, May aplazó el lunes la votación sobre ese acuerdo prevista para ayer y espera obtener en los próximos días nuevas concesiones de Bruselas que faciliten su aprobación.