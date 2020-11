Los diputados expulsados de Adelante Andalucía anuncian un recurso al TC

Sevilla, 18 nov (EFE).- Los diputados expulsados del grupo de Adelante Andalucía por la Mesa del Parlamento autonómico ha anunciado este miércoles que están ultimando un recurso al Tribunal Constitucional (TC) con medidas cautelares para paralizar la decisión, que han calificado de "injusta y propia de un parlamento bananero".

En declaraciones a los medios, la exrepresentante en la Mesa por Adelante, Maribel Mora, ha calificado de "escándalo sin precedentes" la expulsión, una "vergüenza en contra" del informe de los letrados del Parlamento y de la jurisprudencia del TC.

"La expulsión no es legalmente posible y han tenido la osadía de decir que se trata de un criterio interpretativo en aplicación del Pacto Antitransfuguismo, que aún no se ha aprobado y no puede tener efectos retroactivos", ha esgrimido.

Mora ha pronosticado que el recurso ante el TC que presentarán los afectados pondrá "en tela de juicio" la calidad democrática del Parlamento, del que ha dicho que ha actuado como un "Parlamento bananero, con criterios políticos por encima de la ley".

Se refería así a la decisión de la Mesa del Parlamento autonómico que ha acordado con los votos del PSOE-A, Ciudadanos, que cambió de postura, y Vox, y con la abstención del PP-A, de declarar tránsfugas a la presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y a siete diputados afines, a propuesta de IU y Podemos, partido al que pertenecían los expulsados.

"Le han robado los escaños a estos compañeros con criterios políticos, saltándose todos los criterios jurídicos y legales", ha indicado.

Estos ocho diputados, junto a otra que había pedido su baja, son ya diputados no adscritos, con lo que pierden la mayor parte de sus derechos políticos y de asignaciones en el Parlamento andaluz.

"Es un castigo y supone una vulneración del derecho fundamental de representación establecido en la Constitución", ha advertido Maribel Mora.