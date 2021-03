Los diputados expulsados de Vox en la Asamblea de Murcia "no descartan" entrar en el Consejo de Gobierno

El diputado Liarte ha reconocido que existieron conversaciones "con Ciudadanos y PSRM" y "muchos puntos en común" con los socialistas

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Los diputados expulsados de Vox en la Asamblea "no descartan" entrar en el Consejo de Gobierno. Esa inclusión en el Ejecutivo autonómico no sería un "objeto en sí", pero sí ha reconocido que "podría suceder" ya que esa posible entrada sería fruto de que "las líneas políticas que hemos acordado seguir, así lo aconsejan" aunque para Liarte "no es una prioridad".

El diputado Juan José Liarte ha asegurado en declaraciones a 7TV que esta posibilidad podría ser 'satisfecha' "con una consejería o con una dirección general" siempre que como ha señalado Liarte "siempre que podamos satisfacer las exigencias de nuestros electores".

Por otro lado, el diputado expulsado de Vox, ha apuntado que, durante la semana pasada, "existieron conversaciones tanto con Ciudadanos como con el Partido Socialista". Liarte ha apuntado que ese diálogo estuvo marcado por la búsqueda de "nuestro apoyo para sacar adelante la moción de censura".

Sobre el fondo de las conversaciones, Liarte ha apuntado que sobre la mesa con Ciudadanos estuvo "el pin parental" y que "a partir de ahí comenzamos hablar con Juan Jose Molina". Por otro lado, Liarte ha reconocido que hubo una reunión entre la diputada Mabel Campuzano y el vicesecretarios del PSRM, Francisco Lucas, "en la casa de nuestra diputada" en la que Liarte ha aseverado que "nunca hubo una negativa de los socialistas" en relación al pin parental.

En este sentido, Liarte, aunque no lo ha reconocido explícitamente, si ha asumido que "si siguieron negociando con nosotros es porque los socialistas aceptaron este término". Aun así el diputado de Vox ha señalado que "ante todo buscamos el consenso". Una consenso que, según Juan José Liarte, podía haber pasado por una reformulación del pin parental como, por ejemplo, que "el silencio negativo o positivo de los padres", en cuestiones relacionadas con el veto a algunas actividades impartidas en los colegios, podría significar que "el niño participara o no en esas actividades para que nadie pudiera hablar de veto".

Según Liarte, "las negociaciones con PSOE y Ciudadanos no llegaron tan lejos" aunque el propio diputado ha reconocido que "había muchos puntos en común con el partido socialista como la vuelta a la presencialidad de los colegios".

Finalmente, Liarte ha confirmado que su voto seguirá siendo negativo a la moción de censura "nosotros somos gente de palabra" y ha advertido que "mientras otros no traicionen su palabra nosotros no lo vamos a traicionar". Por último, el desencadenante de su voto en contra de la moción de censura han sido "las propuestas de López Miras y Garcia Egea de unir el centro derecha". El portavoz del grupo parlamentario Vox ha reconocido que esa cuestión "ha sido clave muy por encima de otras líneas programáticas".