La dirección estatal de Podemos respalda la decisión del partido en Madrid de suspender a los seis ediles de Carmena

"Es respetable que Manuela Carmena quiera apostar por un equipo, pero en Podemos uno de nuestros mayores éxitos ha sido poner en marcha el sistema de primarias, y las personas que quieran presentarse a las elecciones municipales como Podemos tienen que concurrir a las primarias. Es uno de nuestros principios fundamentales", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso.

De este modo, Belarra ha defendido el procedimiento de expulsión puesto en marcha por Podemos en la Comunidad de Madrid y, de hecho, ha señalado que "básicamente" lo que supone es "formalizar" la decisión que ya tomaron los propios Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez de no participar en las primarias del partido morado, para integrarse directamente en el proceso participativo que pondrá en marcha Carmena.

Los seis ediles de Podemos en Madrid tomaron esta decisión por su disconformidad con el orden de la lista que había diseñado el secretario general del partido en la capital, Julio Rodríguez, y que situaba a todos menos a Maestre en puestos demasiado bajos, a pesar de que la alcaldesa ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere contar con ellos.

ECHENIQUE YA LES SITUÓ POLÍTICAMENTE FUERA DE PODEMOS

Aunque los concejales manifestaron su intención de seguir trabajando en Podemos, el secretario de Organización estatal, Pablo Echenique, ya avanzó este lunes que su decisión les situaba políticamente fuera de la formación morada, porque los estatutos obligan a todos los cargos públicos a pasar por primerias.

Este fue el argumento esgrimido por Rodríguez para pedir a la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, que lidera Ramón Espinar, que procediera a la suspensión cautelar de militancia de los seis concejales, y a su expulsión en el caso de que sigan adelante con sus planes, como ocurrirá previsiblemente.

Asimismo, Belarra ha reconocido que le "entristece" que Maestre y los otros cinco concejales hayan optado por renunciar a participar en las primarias de Podemos. No obstante, ha añadido que tiene claro que su formación va a "seguir trabajando para que Carmena repita como alcaldesa".

"No me gustaría que este tema enturbiara una gestión magnífica del Ayuntamiento", ha señalado, para insistir en que, en todo caso, no cree que "peligre" la integración de Podemos en la candidatura conjunta liderada por Carmena porque el compromiso de su partido con ella es "total". "Así lo hemos hecho siempre", ha reafirmado.