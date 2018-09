El director de Armamento asegura que España "mira con muchísimo cuidado" las ventas a otros países

El director general de Armamento y Material (DIGAM) del Ministerio de Defensa, el almirante Santiago Ramón González, ha asegurado que la venta de armamento o de cualquier artículo de utilidad dual en España se rige por una normativa "muy rigurosa" y "se mira con muchísimo cuidado todo lo que sale del país" en este ámbito.

Así ha respondido este viernes en una rueda de prensa en Santander al ser preguntado por la polémica que se ha generado por la venta de bombas a Arabia Saudí y la postura que finalmente adoptó el Gobierno de España de Pedro Sánchez (PSOE) tras rectificar el planteamiento inicial de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Cuestionado acerca de si le parecía acertado que finalmente el Gobierno de España haya decidido enviar a Arabia Saudí el pedido de 400 bombas de precisión, suscrito en la etapa del anterior Ejecutivo (PP). Después de que Robles anunciara que se había paralizado, el almirante no ha querido hacer una valoración "política" de la decisión porque, según ha dicho, "no está en sus competencias".

"Si estoy de acuerdo o no con la decisión del Gobierno... bueno, la decisión del Gobierno para mí es una orden. Soy militar y me va a permitir que en la parte política de esa decisión no entre porque no está en mis competencias", ha respondido el director del DIGAM.

Sin embargo, ha insistido en que la comisión que analiza y es responsable de estas ventas de armamento español a otros países, dirigida por Comercio y no por Defensa, "mira con mucho cuidado todo lo que sale de nuestra país que pueda tener una utilidad dual". "Nosotros hacemos nuestro trabajo y yo creo que lo hacemos bien", ha dicho.

LA INDUSTRIA DE DEFENSA, UN "SECTOR ESTRATÉGICO" PARA ESPAÑA Y EUROPA

El almirante Santiago Ramón González ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido como parte de su participación este viernes en una jornada en la capital cántabra sobre 'La industria de defensa como motor de desarrollo económico' organizadas por el Colegio de Economistas de Cantabria.

Sobre este tema, González ha defendido que la industria de defensa es un "sector estratégico" no solo para España --donde, según ha dicho se factura cada año 6.000 millones de euros y que genera unos 70.000 empleos directos e indirectos"-- sino también para Europa.

El director del DIGAM se ha mostrado de acuerdo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando afirmó que "la Bella Durmiente" de la industria de defensa en Europa había despertado.

El almirante ha opinado que como ya ocurrió en su día con la agricutura o las infraestructuras en Europa, la industria de defensa ha "lanzado un órdago" al resto de países, a lo que, a su juicio, han contribuido los fondos europeos para defensa y el Plan de Acción de la Defensa Europea (EDAP).

A juicio del director del DIGAM, este tipo de fondos y programas europeos suponen una "gran oportunidad" para la industria de defensa, no solo para las grandes empresas sino para las de tamaño medio y pequeño que existen.

De hecho, ha señalado que el Plan de Acción Europeo de la Defensa está "muy orientado" a las pymes nacionales y va a "forzar" a que las empresas hablen entre ellas y también unos países con otros.

En cuanto a la industria de defensa en España, ha defendido que genera una "gran riqueza para el país" tanto en términos económicos y de retorno y en empleo como en la "independencia" y "flexibilidad" que, a su juicio, proporciona al país y a las Fuerzas Armadas a las que apoya en su labor de defender la paz y la seguridad fuera de nuestras fronteras y también dentro.

Por ello, considera que "es necesario" apoyar a esa industria, algo que, según ha explicado, es una de las dos misiones de la DIGAM. La otra tarea de la Dirección General de Armamento es es intentar adquirir lo que necesitan las FF.AA para desempeñar su labor.

Según ha dicho, desde la DIGAM se trata de "fortalecer" la base industria y tecnológica de la industria de defensa en España para que "crezca sana y robusta".

Ha explicado que el DIGAM trabaja "a menudo" con unas 600 empresas y con 400 de ellas lo hacen todos los años.

Además, en un retrato a la industria de defensa en España, el director del DIGAM ha explicado que, además de grandes empresas, como Navantia, está formado en su "mayoría" por pymes, algunas "con muy alta tecnología".

También y, a pesar de la creencia del peso que tiene el sector público en la industria de defensa, ha defendido que "solo un 2,3 por ciento" del capital de las empresas de defensa de España es público y el resto es privado.

El director del DIGAM ha señalado que le resulta "curioso que siendo las Fuerzas Armadas una de las instituciones mejor valoradas del país parece que da un poco miedo hablar de la industria nacional que apoya y soporta" a las FF.AA.

Además, ha defendido que la industria de defensa de España "trasciende" lo militar y ha subrayado el retorno que tienen las inversiones: por cada euro, el retorno es de 2,5, segú ha dicho.

En la misma línea que el director del DIGAM se ha pronunciado el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich, que ha opinado que en el país y en la sociedad española hay un "complejo" a la hora de hablar de temas de defensa cuando en otros países civilizados es algo cotidiano y por ello es un complejo que se debería perder.

Pich también ha defendido la importancia de la industria de defensa por su interés económico "evidente" y también por su contribución a ayudar y contribuir a la seguridad y paz y a proteger a las empresas.

El decano del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García, ha señalado que la industria de defensa genera casi un 6% al PIB industria pero no solo es importante en cuanto a facturación y empleo sino que, según ha subrayado, contribuye a la defensa de los valores democráticos, la libertad de los ciudadanos y la estabilidad global.

UNA DECENA DE EMPRESAS CÁNTABRAS

El programa de la jornada incluye una mesa redonda con un panel de empresas de defensa en Cantabria, con la participación de representantes de algunas de ellas, como, por ejemplo, Textil Santanderina, Gamesa o relacionadas con el ámbito de las comunicaciones, como TTI, Acorde o Erzia, entre otras.

Según los organizadores de la jornada, en Cantabria hay no menos que una decena de empresas que trabajan habitualmente en proyectos relacionados con la defensa, en actividades de alto valor añadido y con un gran componente tecnológico.

Así, por ejemplo, hay empresas de equipamientos para las telecomunicaciones, como TTI, otras dedicadas a la fabricación de tejidos especiales para uniformes de campaña, como es el caso de Textil Santanderina, o incluso otras como Gamesa en Reinosa que ha fabricado el motor del futuro submarino S-80 plus.