El director Ken Loach, expulsado del laborismo británico en una "caza de brujas"

Londres, 14 ago (EFE).- El director de cine Ken Loach anunció este sábado que ha sido expulsado del Partido Laborista británico debido a la "purga" y "caza de brujas" lanzada desde la dirección contra las voces críticas con el liderazgo de Keir Starmer y su "camarilla".

El veterano realizador, conocido por sus películas de denuncia social, aseguró en su cuenta de Twitter que su salida es fruto de su negativa a "deshonrar" a otros compañeros "críticos" que han abandonado o "han sido expulsados" de la formación.

Loach, de 85 años, se refería, entre otros, a cuatro grupos de izquierdas vinculados al laborismo que fueron expulsados el pasado mes porque "eran incompatibles" con los ideales del partido, según arguyó entonces la dirección.

"El cuartel general laborista ha decidido finalmente que no soy apto para seguir siendo miembro de su partido, ya que no deshonraré a aquellos que ya han sido expulsados", escribió el cineasta en un hilo de tuits.

Starmer tomó las riendas del laborismo en abril de 2020 en sustitución de Jeremy Corbyn, todo un icono del ala más izquierdista del partido.

No obstante, desde entonces se ha topado con el rechazo de buena parte de las bases y el sector más radical, resentidos todavía con el trato que dispensó a Corbyn cuando una investigación interna reveló su complacencia con el antisemitismo en el partido.

Dentro de esos cuatro grupos que fueron expulsados el pasado mes figuraban correligionarios que han criticado abiertamente a Starmer por su manera de hacer frente al supuesto antisemitismo que acusan ciertos sectores del laborismo.

"Pues bien, estoy orgulloso de ponerme del lado de los buenos amigos y camaradas que ha sido víctimas de esta purga. De hecho, hay una caza de brujas. Starmer y su camarilla nunca liderarán una partido de la gente. Somos muchos, ellos son pocos. Solidaridad", escribió hoy Loach.

El director, defensor de Corbyn, ha expresado siempre sus preocupaciones sociales a través de sus películas, entre las que destacan "Tierra y Libertad", "Kes", "Sorry We Missed You" o "I, Daniel Blake", con la que ganó la Palma de Oro en el festival de Cannes en 2016.