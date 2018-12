La directora del PE en España: ¿Por qué se tienen que fijar en si llevo tacones?

Las mujeres europeas todavía deben vencer muchas barreras para alcanzar los cargos más altos en instituciones y empresas y, una vez allí, siguen lidiando con dificultades para conciliar, con la discriminación sexual y "la tiranía estética", explica a Efe la directora de la Oficina del Parlamento Europeo (PE) en España, María Andrés.

"Que se fijen más en las piernas que en quien habla. Que te traten de manera diferente cuando estás en una reunión a pesar de tener el mismo cargo que tu compañero. Todas hemos sufrido esto en algún momento de nuestra carrera", asegura en una entrevista.

También ella, que lleva 15 años ocupando puestos de responsabilidad en instituciones europeas y acaba de recibir el premio Simone Veil a la Igualdad y la Diversidad 2019 por la iniciativa "#DóndeEstánEllas", dirigida a impulsar la visibilidad de las mujeres en los debates, conferencias y seminarios en los que se abordan temas europeos.

El pasado 8 de marzo, coincidiendo con la explosión del movimiento mundial "#MeToo" en contra del acoso a las mujeres, la representación de la Eurocámara en España tomó la decisión de incluir voces femeninas en todas sus conferencias, seminarios o debates, compromiso en el que ha logrado involucrar hasta a 27 instituciones, observatorios y universidades españolas.

El objetivo no es solo contribuir a reducir la brecha salarial, que lleva a las mujeres a cobrar un 16 % menos de media a nivel europeo, sino aportar "referentes" a las jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

"Está muy demostrado científicamente que la falta de referentes femeninos hace que las mujeres no opten por luchar por ese tipo de puestos", subraya.

Con "#DóndeEstánEllas", el PE en España ha abierto la posibilidad de "promover la visibilidad de mujeres inspiradoras y ese talento", un espejo en el que también se miran los seguidores de la cuenta personal de Andrés en Instagram, "Conciliacomopuedas", que ilustra las aventuras de una alta funcionaria europea que intenta compaginar su intensa agenda laboral con la crianza de sus tres hijas.

La titular de la Oficina del PE en España admite que todavía no ha encontrado una "fórmula mágica" para conciliar, un arte que define como el de "intentar llegar a todo y nunca llegar a nada".

Es algo que, según dice, "hay que cambiar", sobre todo en España, donde "la corresponsabilidad con los maridos, con las personas que pueden hacerse cargo de las tareas de la casa, todavía no es una realidad generalizada".

En esa línea, Andrés incide en los peligros de tener una legislación "muy garantista" como la que regula los permisos de maternidad y que, sin embargo, no ha impedido que la mujer continúe asumiendo toda la carga de la crianza.

Alude a los países del norte de Europa donde hay bajas de maternidad y paternidad transferibles, que siguen asumiendo las mujeres en el 90 % de los casos, y a Alemania, donde "está muy mal visto" que la mujer se incorpore al trabajo antes de agotar el permiso voluntario de tres años que se concede tras dar a luz.

"Todavía no se ha asumido -la maternidad- como una cuestión de Estado y el cambio de óptica que necesitamos en Europa es que la maternidad no es cosa de mujeres, el tener hijos es una cosa de pareja", remarca.

Finalmente, alude a la "tiranía estética" a la que la sociedad somete a las mujeres, juzgándolas por su apariencia y por su edad, como otro de los obstáculos que les impiden progresar a nivel laboral.

Con todo, Andrés sostiene que Europa es la que más camino ha recorrido hacia la igualdad y está en condiciones de "abanderar" esta causa en el entorno laboral, "para no seguir tolerando que me hablen de forma diferente por ser mujer, ni que piensen que si llevo tacones en una reunión es por falta de confianza, y no porque simplemente es un código estético".