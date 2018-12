La directora de un medio crítico con Duterte elude la orden de arresto al pagar la fianza

La directora del portal Rappler, uno de los medios más influyentes de Filipinas y críticos con el presidente del país, Rodrigo Duterte, eludió hoy una orden de arresto al pagar 60.000 pesos de fianza (1.140 dólares o 1.000 euros) tras ser acusada de evasión de impuestos.

Maria Ressa, presidenta de Rappler Holdings Corporation (RHC), pagó la fianza ante el tribunal de primera instancia del distrito de Paisg, en Manila, según imágenes difundidas por Rappler en las que se ve a la periodista firmando el documento.

Este tribunal emitió el miércoles una orden de arresto contra Ressa después de aceptar juzgarla por evasión de impuestos a raíz de cinco demandas separadas interpuestas por el Departamento de Justicia.

"Tenemos que hacer que el Gobierno rinda cuentas y por eso estoy aquí. No soy una criminal, pero se me ha señalado como tal. Siento que no voy a ser sometida a un proceso justo", afirmó Ressa a la salida del tribunal.

Su abogado, Francis Lim, aclaró que Ressa de momento no irá a la cárcel porque el pago de la fianza garantiza su libertad hasta que se celebre el juicio y haya una sentencia.

Ressa se encontraba de viaje la semana pasada cuando se emitió la orden de arresto y aterrizó anoche a Manila con el riesgo de ser detenida a su llegada al aeropuerto.

El caso contra Rappler ha sido criticado por organizaciones como Human Rights Watch que lo consideran como una "campaña política de la administración de Duterte para acosar, amenazar e intimidar a sus críticos".

"No es algo que nos sorprenda por parte de esta administración, pero es igualmente abominable", indicó la organización en un comunicado.

No es la primera vez que este medio afronta problemas con la justicia, ya que el pasado enero las autoridades intentaron revocar su licencia por una norma constitucional que prohíbe a extranjeros ostentar la propiedad de medios de comunicación en Filipinas.

Uno de los accionistas de Rappler era Omidyar Network, un fondo creado por el empresario estadounidense Pierre Omidyar, fundador y presidente del sitio de subastas eBay, que donó su parte a los 14 directivos del medio, todos filipinos, para cumplir ese requisito.

Ressa, con una amplia trayectoria como corresponsal en Asia, recibió el pasado 21 de noviembre en Nueva York el galardón "Gwen Ifil" a la libertad de prensa que entrega el Comité para la Protección de los Periodista y unos días antes recogió en Washington el Premio Knight de periodismo internacional.

Duterte no ha ocultado su animadversión hacia Rappler, al que ha acusado de estar financiado por la CIA, y llegó a prohibir en febrero el acceso al palacio presidencial a los periodistas de ese medio.