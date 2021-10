La directora de la Guardia Civil afea a Vox que "minusvalore" a los actuales mandos al hablar sólo sobre De los Cobos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha negado este martes presiones sobre responsables del Instituto Armado para afearle a Vox que "minusvalore" a la actual cadena de mando al centrarse sólo en la situación del coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado de la Comandancia de Madrid cuando se investigaba la posible conexión de la manifestación del 8M y el inicio de contagios de COVID.

"No he presionado nunca, no se lo voy a consentir", le ha contestado Gámez al diputado de Vox Francisco José Alcaraz, que aludió también al coronel Manuel Sánchez Corbí, cesado de su puesto como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) al poco de llegar Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior por una discrepancia sobre fondos reservados.

La directora general ha rechazado que se le pueda imputar "conductas reprobables" y ha afeado a Vox por recurrir a los tribunales de justicia "para hostigar", añadiendo a continuación: "Defiendan a quienes quieran en el Cuerpo, pero cuando defienden a determinadas personas minusvaloran a otros que tienen un currículum extremadamente positivo, efectivo y adecuado".

Gámez se ha mostrado sorprendida de que se trate de "tumbar" un Presupuesto que crece para la Guardia Civil, calificando de "deleznable" que el PP olvide que "no hizo nada" en su última gestión al frente del Gobierno, donde se perdieron efectivos y se dedicaron menos recursos para medios materiales.

"Cerca de cien millones en un solo año que se van a disponer para mejoras de infraestructuras", ha subrayado Gámez, hablando de "oportunidad única" para el Instituto Armado gracias al Presupuesto de 2022.

En la defensa de su gestión, ha citado además el Plan Especial para el Campo de Gibraltar debido al "éxito policial sin precedentes", consiguiendo "restituir el principio de autoridad".