Dirigentes de Cs pedirán hoy en la Ejecutiva cambio de estrategia y de equipo

Madrid, 15 feb (EFE).- Dirigentes de Ciudadanos pedirán cambios de estrategia y de equipo en la reunión de esta tarde del Comité Ejecutivo, que se reúne de forma urgente para analizar el hundimiento electoral del partido en las elecciones catalanas, según han trasladado a Efe, que ha pasado de 36 a seis escaños.

Esperan que Inés Arrimadas les escuche y no se enroque en su idea de no hacer ningún movimiento, como así lo ha dicho esta mañana la presidenta del partido al descartar dimisiones, ni la suya ni de nadie por entender que no soluciona nada.

Algunos dirigentes territoriales han insistido en que ha sido "un desastre" y han reclamado un cambio de rumbo de Ciudadanos o el partido estará acabado, han advertido después de unos resultados que han dejado a Cs como penúltima fuerza en el Parlament al obtener un 5,57 por ciento de los votos (un 5,66 % consiguió en Cataluña en las generales del 10N).

No apuntan ningún nombre en concreto, pero hay quien cree que el responsable de la campaña y vicesecretario primero, Carlos Cuadrado, es uno de los que debe dejar su cargo.

Un poco más allá ha ido la corriente Renovadores Cs, que ha exigido cambios en el liderazgo nacional y de Cataluña, refiriéndose a Arrimadas y a Carrizosa, aunque sin mencionarlos.

Culpan a Arrimadas de encadenar un tercer fracaso electoral, tras las gallegas y vascas, y afirman que bajo su mandato los resultados electorales "empeoran cada vez más" hasta alcanzar "el más estrepitoso batacazo sufrido por Ciudadanos".

Creen que los resultados electorales de ayer en Cataluña no son solo la consecuencia de una mala campaña electoral, sino "de un cúmulo de desaciertos, de errores estratégicos y de comunicación, de liderazgo y dirección" que se han ido produciendo estos últimos años y que culminan "con una campaña electoral fallida".

Y del primer error culpan a la presidenta del partido por dejar Cataluña para irse al Congreso de "número 2" de Albert Rivera, lo que, a su juicio, "trasladó la imagen de falta de confianza en la propia capacidad para articular una auténtica alternativa de gobierno al independentismo".

Otra equivocación, señalan, fue que Arrimadas no se presentara a la investidura porque aunque no iba a salir adelante, apuntan, sí hubiera permitido "visualizar" a ésta como "líder indiscutible" y a Cs como partido de gobierno.

Ciudadanos desperdició ese "éxito histórico" y por eso sus votantes en 2017 no han vuelto a repetir, aseguran desde esta plataforma que promovió el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, para impulsar su candidatura en las primarias frente a Arrimadas, aunque en el caso de las elecciones catalanas él no se ha pronunciado.