Disturbios por Hasel causaron daños en Barcelona de un millón de euros

Barcelona, 12 abr (EFE).- Los disturbios tras las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel en Barcelona causaron daños en el espacio público que supusieron un coste para las arcas municipales de 1.109.721 euros, según los datos facilitados por el consistorio al grupo de Ciudadanos, que los ha difundido.

En un comunicado, la formación liberal explica que ha tenido acceso a estos datos después de registrar una petición del desglose de los daños causados en la ciudad durante las diferentes protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel, entre el 22 de febrero y el 6 de marzo.

En la nota, la presidenta del grupo de Cs, Luz Guilarte, ha acusado al gobierno de BComú-PSC de "no dar una respuesta contundente contra los radicales que destrozan la ciudad" y ha considerado "inadmisible la impunidad de la que gozan los violentos con la complicidad -a su juicio- del Gobierno Municipal".

Guilarte ha culpado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "no haber actuado con determinación para frenar la violencia", y ha reclamado que el Ayuntamiento de Barcelona se persone como acusación particular contra los detenidos" para que, según ha concretado, "sean quienes asuman el coste de los daños y destrozos causados en Barcelona, y no el conjunto de la ciudadanía".