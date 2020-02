El canciller dominicano desaprueba a Diosdado Cabello por referirse a las elecciones

El canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, reprochó este jueves al jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, el dirigente chavista Diosdado Cabello, que haya cuestionado las suspendidas elecciones dominicanas el domingo en plena votación.

Vargas calificó las declaraciones de Cabello de "inamistosas, irrespetuosas y desafortunadas", a través de un comunicado oficial.

Según un video difundido por medios dominicanos, Cabello atribuyó la causa de la suspensión de las elecciones al Gobierno dominicano, que reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

"Imaginemos que eso ocurriera en Venezuela, que en plena elección digámonos no habrá elección", opinó Cabello, quien señaló que el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ordenó suspender los comicios porque "los iba a perder".

"Cuando ellos ven lo que les viene encima no les queda otra que decir: no estamos en condiciones de hacer una elección. No estar en condiciones es que la van a perder, aquí nosotros sabemos de eso", prosiguió el dirigente chavista.

En su comunicado, el canciller dominicano consideró que "en materia electoral y en todos los apartados democráticos", Cabello "carece de calidad para dar lecciones a los dominicanos".

La suspensión de las elecciones municipales, por fallos en el voto automatizado, fue hecha por la Junta Central Electoral, "un organismo autónomo e independiente, tras consultar con los partidos políticos y en la que para nada intervino el Poder Ejecutivo", afirmó Vargas, que también es presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado del oficialista PLD.

Vargas agregó que quizás "la propia experiencia y actuaciones han confundido al señor Cabello Rondón al referirse a República Dominicana en vez de Venezuela".

A la vez, aseguró que en República Dominicana los funcionarios, la oposición y los legisladores se mueven y actúan con total libertad e independencia.

"A nadie se persigue por sus ideas y los medios de comunicación se desempeñan con libertad absoluta", agregó.

Por último, recordó a Cabello que República Dominicana fue anfitrión, entre septiembre de 2017 y enero de 2018, "de los esfuerzos de diálogo para encontrar una solución a la demasiado larga crisis política en Venezuela, asumiendo las autoridades dominicanas una posición de estricta neutralidad".

Las elecciones municipales dominicanas fueron convocadas nuevamente para el 15 de marzo.