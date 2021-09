Donald Tusk alerta de que podría haber un Polexit "antes de lo que se piensa"

Cracovia (Polonia), 10 sep (EFE).- El ex primer ministro polaco Donald Tusk advirtió este viernes que Varsovia podría abandonar la Unión Europea "antes de lo que se piensa" y criticó la actitud beligerante del Gobierno polaco contra Bruselas que, en su opinión, "está arruinando" la "reputación" de Polonia en Europa.

Tusk, que encabeza la oposición de su país, dijo que "no estaría tan tranquilo" sobre si Polonia permanecerá en la UE, pues la "retórica, comparando a Bruselas con la Unión Soviética o la ocupación nazi" que hizo un diputado del Gobierno hace poco, "no carecen de efecto, no quedarán impunes".

El diputado del Gobierno Marek Suski dijo hace poco en un acto oficial en memoria de la resistencia polaca de la Segunda Guerra Mundial que Bruselas quiere "poner de rodillas" a Polonia, que ya "luchó contra otros invasores durante la Guerra" y afirmó que si sus antepasados "lucharon contra los ocupantes soviéticos, nosotros lucharemos contra el ocupante de Bruselas".

En opinión de Tusk, "la mayoría del Gobierno piensa que la UE es, en el mejor de los casos, una necesidad lamentable, y tienen elucubraciones sobre cómo liberar a Polonia de esta ´ocupación´ de Bruselas´".

Los desafíos de Varsovia a algunas decisiones de la UE hacen que el peligro de un "Polexit" sea real para Tusk, pues "muchos desastres han sucedido en la historia no porque alguien los planease sino porque alguien actuó de manera irresponsable, tonta, arriesgada. Y hoy la política de PiS, en lo referente a temas internacionales, se caracteriza por un riesgo constante e innecesario", dijo acerca del partido en el Gobierno.

Tusk se mostró confiado de "convencer a aquellas personas e instituciones que toman las decisiones (en la UE) de que distingan claramente entre lo que es un mal gobierno y lo que es Polonia", y que finalmente no se impongan las sanciones económicas que la Comisión Europea solicitó hace poco para multar al Gobierno polaco por mantener los puntos más conflictivos de su reforma judicial.

"Creo que se escuchó mi argumento de que castigar a Polonia como un Estado en su conjunto no tendrá mucho sentido", afirmó el líder de Plataforma Cívica, si bien, "lo último que tenían en mente mis interlocutores era hacer algo que empuje a Polonia fuera de la Unión Europea".

"No voy a pretender que conozco los planes específicos del Gobierno en este asunto, pero desastres como el Brexit o la posible salida de Polonia de la UE ocurren no porque alguien lo haya planeado, sino porque alguien no supo cómo plantear alternativas a esos planes", concluyó Tusk.

El político que presidió el Consejo Europeo enfatizó que "todavía hay tiempo para evitar esta desgracia" y "las sanciones relacionadas con la denuncia de la Comisión al Tribunal por el funcionamiento de la Sala de Disciplina son onerosas y completamente innecesarias, pero también estamos hablando de algo más costoso: la amenaza de retener las ayudas del Fondo de Reconstrucción Europeo".

Recientemente, la UE pidió al Tribunal de Justicia de la UE la imposición de una multa a Polonia hasta que no garantice la independencia judicial y disuelva la Sala Disciplinaria, organismo que considera "incompatible con la legislación europea".

Polonia mantiene varios desencuentros con la UE debido, entre otras razones, a su polémica reforma judicial, el cuestionamiento de la preeminencia de la ley polaca sobre la europea, una controvertida reforma de la ley de medios de comunicación, la restricción del derecho al aborto y las agresiones contra la comunidad LGBT. EFE

mag/jam/ah