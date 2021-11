Echenique afirma que la CEOE no puede vetar la reforma laboral ni otras leyes

Madrid, 2 nov (EFE).- El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha recordado que la patronal "no tiene derecho de veto" en la reforma laboral ni sobre ninguna otra ley, respondiendo así al objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar la nueva regulación del mercado de trabajo con empresarios y sindicatos.

Echenique, en una entrevista en RNE, ha asegurado que lo deseable es conseguir el mayor consenso posible y se va a intentar como se ha venido haciendo hasta ahora, pero hay que explicar a la ciudadanía, ha dicho, que los empresarios no tiene poder de veto sobre las iniciativas legislativas: "La CEOE es un agente social importante, pero no se presenta a las elecciones", ha dicho.

Por tanto, a su juicio, afirmar que todo acuerdo, incluido el de la reforma laboral, tiene que salir adelante con el apoyo de la patronal "es equivalente" a afirmar que tiene poder de decisión sobre la legislación que emana de la soberanía popular y "esto sería un disparate".

En todo caso y pese a las diferencias que están teniendo los dos socios de Gobierno a cuenta de la reforma laboral, éstas son salvables, en opinión del portavoz en el Congreso, "y la coalición no está en peligro".

Sí ha insistido en que hay un acuerdo firmado para derogar la reforma laboral y no hay que volver a pactar nada, ya que "no tiene sentido reabrir lo que se ha pactado, porque ambas partes han cedido", advirtiendo de este modo a Sánchez, que no habla de una derogación de la ley aprobada por el PP en 2012 sino de modernizar el texto y cambiar algunas cosas que cree que se hicieron mal.