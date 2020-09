Echenique dice que Casado "desacata" la Constitución con CGPJ y defiende que la renovación refleje la "voluntad popular"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este lunes que el líder del PP, Pablo Casado, "desacata" la Constitución española al poner fin a las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha defendido que "los órganos constitucionales" deben reflejar la "voluntad popular" del Parlamento.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Echenique ha señalado que "el gobierno de los jueces emana de la mayoría parlamentaria" para que no ocurra que el poder judicial pueda "bloquear" la actividad del Ejecutivo. "Conviene que cuando hay un cambio de mayoría, se renueven los órganos constitucionales y reflejen la voluntad popular (...) A eso se niega Casado, declarándose en rebeldía con la Constitución española", ha explicado.

En este sentido, el diputado ha dicho que "entiende" las razones del líder del PP para no renovar el CGPJ cuando la exportavoz 'popular', Cayetana Álvarez de Toledo, expresó que la justicia es "el último dique de contención contra el Gobierno". "Se entiende mejor escuchando a Cayetana", ha insinuado.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Echenique ha afirmado que no habrá acuerdo con Ciudadanos porque el proyecto de cuentas públicas "no va a gustar" al partido liderado por Inés Arrimadas. "Vamos de manera irremediable a unos PGE expansivos, con aumento de la inversión publico (...) A partidos neoliberales como Cs les gustan más presupuestos con recortes", ha señalado. Por ello, ha insistido en el bloque de la investidura de Pedro Sánchez como "el único viable" porque "los intentos anteriores de incluir a Ciudadanos en la gobernabilidad", bajo "presiones", "no han funcionado".

Por último, sobre la fusión de CaixaBank y Bankia, Echenique espera que "haya tiempo para poderlo debatir" con el PSOE y convencerles de que la posición de Unidas Podemos es la "correcta" para tener "un país y sistema bancario mejor".

A su juicio, la fusión no va a permitir "recuperar los préstamos" del Estado a Bankia ni crear "una banca pública con criterio sociales". "Vamos a intentar convencerlos, siendo realistas y sabiendo cual es la correlación de fuerzas en el gobierno", ha recordado.