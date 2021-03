Echenique dice que Sánchez no se puede permitir no regular los alquileres

Madrid, 23 mar (EFE).- El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha opinado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se puede permitir" obviar la limitación del precio de los alquileres en la ley de vivienda, porque, a su juicio, está "empeñada su propia palabra".

Echenique ha dicho en una rueda de prensa que no contempla la posibilidad de que la ley no incluya la regulación directa del precio porque supondría un incumplimiento del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, por lo que Sánchez "traicionaría la palabra dada".

"En el hipotético caso de que tenga lugar y venga aquí (el Congreso) una ley que no incluya la regulación, el PSOE tendría que buscar el apoyo del PP", ha admitido Echenique, para indicar que su grupo no votaría a favor del texto si el ministro Ábalos no añade más medidas a su propuesta de subvencionar fiscalmente a los propietarios de viviendas en alquiler.

Echenique ha insistido en que "hay un acuerdo de gobierno en el que figura negro sobre blanco el compromiso de poner techo a los alquileres" y le parece "absolutamente obvio" que los incentivos fiscales anunciados por Ábalos serían "una medida voluntaria que no pone techo".

"El presidente del Gobierno no puede permitirse incumplir la palabra dada no solo a Unidas Podemos, sino al conjunto de la ciudadanía", ha reiterado, antes de opinar que "el gobierno de coalición goza de buena salud y no se va a romper", aunque eso "le gustaría a la extrema derecha y a la derecha que pasase".

El portavoz de Unidas Podemos cree que "independientemente de todas las presiones de las patronales inmobiliarias y mediáticas finalmente va a haber un acuerdo que respete lo firmado".