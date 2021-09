Echenique pide al PSOE que contemple de nuevo la reforma del CGPJ, pues el PP se instala en la "anomalía democrática"

No obstante, admite que ahora su socio no quiere transitar esta vía y ve como opción al desbloqueo la dimisión de Lesmes

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recriminado al PP que quiera perpetrar una "anomalía democrática" con sus planteamientos sobre Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha tildado de "fútil" el diálogo con los populares.

Además, ha insistido en que la mejor fórmula de desbloqueo es reformar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, para habilitar una mayoría absoluta suscrita por la mitad de los grupos de la cámara.

No obstante y pese a que insistirán a su socio de coalición para convencerle, el parlamentario de la formación morada ha admitido que el PSOE no quiere transitar esa "senda" y, la única opción que ven factible, aunque no sea la idónea, es la dimisión de los vocales del CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes.

En rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha señalado que el PP está planteado cosas "fuera del marco democrático" tras escuchar a su portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, demandar un pacto "únicamente" entre populares y socialistas, en el que "no participe ningún grupo parlamentario".

LO QUE PIDE EL PP ES "ANÓMALO"

"Esto es anómalo", ha especificado Echenique para recordar que en anteriores renovaciones sí hubo representantes propuestos por otras fuerzas, como IU y PNV. De esta forma, ha acusado al PP de incurrir en una "anomalía democrática" el querer "vetar" a casi otros los grupos parlamentarios.

En cuanto al planteamiento que reclama el principal partido de la oposición para pasar a un sistema en el que los jueces elijan directamente a sus representantes en el CGPJ, el portavoz de Unidas Podemos ha opinado que esa vía no se ajusta a la separación de poderes.

Y es que, como ha argumentado, el CGPJ "no dicta sentencias" sino que es un "órgano de gobierno", es decir, "político", y la Constitución establece que los poderes emanan del pueblo. Por tanto, interpreta esta condición como una nueva "excusa" del PP para mantener el bloqueo, pues esta formación ostentó en el pasado mayoría absoluta y no acometió la elección directa por parte de los magistrados, aunque pudo.

En consecuencia, Echenique ha concluido que esa fórmula es "impracticable" y que toda España sabe por qué el PP no quiere renovar el CGPJ pese a que lleva más de 1.000 días con mandato caducado. "Tiene que ver con sus juicios de corrupción, es absolutamente obvio", ha remachado.

SI TODO ESTÁ BLOQUEADO, SOLO QUEDA LA RENUNCIA DE LESMES

De esta forma, ha considerado que la vía de diálogo con el PP supone seguir en el bloqueo y ha reivindicado que la opción "más sensata" es habilitar la posibilidad de elección por mayoría absoluta con la firma obligatoria de la mitad de los grupos. Un planteamiento que "garantiza" la pluralidad del CGPJ y que desbloquearía la renovación, pues el sistema de mayoría calificada solo tenía sentido en la época del "bipartidismo".

Al respecto, ha recordado que ya en el anterior periodo de sesiones llegaron a registrar una proposición de ley en este aspecto, pero ha reconocido que luego el PSOE desistió de ella. Por tanto, insistirán para convencerle.

Eso sí, ha admitido que si estas dos vías están bloqueadas, solo queda una para facilitar el cambio: la dimisión de Lesmes y el actual CGPJ con "más de 1.000 días sin legitimidad democrática".