Echenique ve llena de "irregularidades" la retirada del escaño a Rodríguez y reclama a Batet que dimita

En Comú cree que Batet "no estuvo a la altura" y dice que la petición de dimisión de Podemos aún no se ha debatido en la confluencia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha criticado que el proceso que desencadenó en la retirada del escaño al exdiputado Alberto Rodríguez está "plagado de irregularidades" y ha insistido que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debe dimitir "por dignidad".

Por su parte, el dirigente de En Comú Podem Gerardo Pisarello ha reprochado a Batet que no haya defendido los derechos del ya exdiputado y ha especificado que la petición de renuncia de Batet, que formuló ayer Podemos, no ha sido discutida y debatida aún en el espacio confederal, por lo que no se pronuncia hasta que se sustancia en el seno de la confluencia.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Echenique ha censurado que la tercera autoridad del estado haya "cedido al chantaje" del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, al "despojar" de su acta a Rodríguez, algo que es "gravísimo" y debiera implicar su renuncia como presidenta del Congreso.

También ha tildado que parece "obvio" y "evidente" que el nuevo informe del letrado mayor de la institución, Carlos Gutiérrez Vicén, avalando la determinación de Batet es "a posteriori" de que se formalizada la comunicación para desposeer a Rodríguez del escaño.

"Todo el proceso esta lleno de irregularidades, un informe contradice al primero sin que nada haya cambiado. Es una irregularidad más", ha ahondado el dirigente de la formación morada para aseverar que ni la sentencia ni los posteriores oficios del alto tribunal dicen explícitamente que deba dejar el escaño.

En consecuencia, Echenique ha denunciado que es un "escándalo jurídico" el desenlace de todo el proceso e incluso ha hablado de "castigo político" al que fuera integrantes de la formación morada, parafraseando un editorial de un medio de comunicación.

Cuestionado sobre si la petición de dimisión era compartida en el seno de Unidas Podemos, el portavoz parlamentario ha indicado que los diferentes partidos que componen la confluencia se reparten los papeles y en esta ocasión, en referencia a Podemos, ha ocurrido así.

"MARCHENA SI QUIERE HACER POLÍTICA QUE SE QUITE LA TOGA"

Posteriormente, la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha comparecido junto a Pisarello para dar su apoyo a su excompañero y decir de forma clara que el Supremo, con Marchena a la cabeza, ha "atacado" la separación de poderes al quitarle el escaño a un diputado por una multa de 540 euros, lo cual afecta a la "calidad democrática" del país.

Por tanto, ha lanzado al magistrado que si aspira a hacer política, debe "quitarse la toga" y presentarse a unas elecciones, pues la "autonomía parlamentaria debe ser respetada".

A su vez, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado del espacio confederal ha tildado de "espectáculo insólito" que un diputado electo deje de serlo y es "grave" que la presidenta del Congreso no le haya defendido.

DECISIÓN "NEFASTA" PARA EL PARLAMENTARISMO

Por tanto, ha criticado este "atentado" a la "soberanía popular" con un "daño irreparable" a Alberto Rodríguez en una jornada, como fue el viernes, "bastante nefasta" para el parlamentarismo español.

Pisarello ha querido ser "rotundo" sobre la injusticia que supone desposeer a Rodríguez de su escaño y ha censurado que Batet "no ha estado a la altura", máxime cuando se adoptó entonces con un informe desfavorable de los letrados de la cámara y en contraposición a la decisión de la Mesa del Congreso, que abogó por su continuidad.

LOS LETRADOS FUERON "NÍTIDOS" HASTA EL NUEVO INFORME

Al respecto, ha comentado que en la reunión de hoy Batet ha entregado una "nota de los servicios jurídicos" del Congreso, fechada ayer, y que "desdice" el informe anterior de los letrados, dado que era "absolutamente claro y nítido" que la sentencia no contemplaba la posibilidad de privar del escaño a Rodríguez.

De hecho, han pedido el acta firmada por Batet para retirarle su condición de diputado, que aún no tienen, y ha censurado que ya se haya pedido formalmente a la Junta electoral que sea reemplazado, cuando además no discutió en el seno de la Mesa su decisión de privarle de su acta.

Por tanto y tras reiterar que, a su juicio, los oficios no supusieron ningún cambio respecto a ese criterio de los letrados, el diputado de Unidas Podemos ha señalado que ahora Rodríguez ha emprendido acciones legales para denunciar la vulneración de sus derechos, que en ningún caso pasan por una querella contra Batet y se centran ahora en pedir la nulidad de la resolución del alto tribunal.

SENTENCIA SIN ELEMENTOS PROBATORIOS SUFICIENTES

Y es que ha reafirmado que la sentencia del Supremo emplea mecanismos probatorios "absolutamente insuficiente" que vulneran su derecho a la presunción de inocencia, que además incluyen dos votos particulares contra la pena de atentado a la autoridad impuesta.

Sobre la decisión del exparlamentario de dejar la formación morada, Pisarello entiende que tras la situación vivida Rodríguez, que no venía de la política sino del activismo social, estará en "shock" y que prefiere centrar sus esfuerzos en defenderse.

Tras lo ocurrido, desde el espacio confederal admiten que la confianza en Batet ha quedado quebrada y que la retirada del escaño ha abierto una crisis en las relaciones con ella.