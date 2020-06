La sanidad y la economía centran el grueso de las primeras propuestas ciudadanas para la Comisión de Reconstrucción

Al poco de constituirse, esta comisión, que preside el exlehendakari Patxi López, decidió abrir un 'buzón' para que los ciudadanos que así lo desearan enviasen, vía correo electrónico, sus ideas sobre cualquiera de los cuatro grandes temas que se abordará en su seno (Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados, Unión Europea, Reactivación Económica o Sanidad y Salud Pública).

Y ya son una treintena las propuestas que la Comisión tiene encima de la mesa siendo la sanidad, el empleo, el turismo o asuntos sociales y económicos de diversa índole los asuntos más repetidos no sólo entre los particulares sino también entre la sociedad civil.

DIVERSAS MEDIDAS SANITARIAS

Así, hay un ciudadano que plantean una "refundación" del Sistema Nacional de Salud y otro que propone aprobar la especialidad primaria de Urgencias y Emergencias, pero también hay colectivos como la Fundación Salud por Derecho o la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana que han hecho llegar amplios catálogos con recomendaciones para recuperar y garantizar una sanidad pública, universal y de calidad.

En el ámbito económico, la ciudadanía ha remitido a la Comisión para la Reconstrucción propuestas para impulsar el sector turístico, y singularmente los viajes del Imserso, para hacer de las energías renovables uno de los pilares para la reactivación económica y para agilizar y flexibilizar las líneas ICO o para urgir a que las deudas de las administraciones públicas sean devueltas para dar liquidez a personas y empresas.

Y en el laboral se plantea pasar a fijos indefinidos a los de trabajadores de la administración, comunidades autónomas y ayuntamientos que llevan años enlazando contratos de relevos, o ayudas sociales para los jóvenes que abarquen a los estudiantes universitarios, de FP o enseñanzas artísticas de 18 a 24 años y que vayan más allá de las becas universitarias para poder completar una completa emancipación.

Tanto en el asunto económico como en el laboral hay colectivos sociales o profesionales que han querido hacer sus aportaciones, como la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica, la Plataforma para el Juego Sostenible o la Asociación para la Transformación Energética.

200 PROPUESTAS DE UN SOLO CIUDADANO

También hay ciudadanos que plantean cuestiones que van desde la regularización de todos los migrantes que no se encuentren acogidos a los estatutos especiales de refugiado, menores no acompañados, trata de personas o violencia de genero, a disminuir los ratios por aula en todos los ámbitos educativos y aumentar el número de docentes, subir los impuestos a aquellos alimentos no saludables, o prohibir organizaciones y partidos xenófobos. Un ciudadano en concreto ha enviado 200 propuestas para "el cambio político".

La previsión del Congreso es que "en las próximas semanas o días" tanto las propuestas que vayan enviando los ciudadanos y colectivos sociales como los informes y sugerencias de los expertos y autoridades que vayan desfilando por la Comisión para la Reconstrucción del Covid sean publicados a través de la página web de la institución.

Así se lo ha confirmado el presidente de la citada comisión, Patxi López, en respuesta a la plataforma Political Watch Covid-19, un proyecto de CIECODE para el seguimiento y control de la actividad política, que reclamaba acceso a toda la información y documentación generada y aportada en el transcurso de las actividades del citado órgano.