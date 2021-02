El economista José Juan Ruiz nuevo presidente del Real Instituto Elcano

Madrid, 2 feb (EFE).- El patronato del Real Instituto Elcano (RIE) ha elegido en su reunión de este martes al economista y técnico comercial del Estado José Juan Ruiz como nuevo presidente en sustitución de Emilio Lamo de Espinosa, quien estaba al frente del centro desde 2012.

Nacido en Madrid en 1957, Ruiz es economista por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con una amplia trayectoria profesional tanto en la administración, como en organismos internacionales y la empresa privada y ha formado parte del Consejo Científico del RIE desde 2012.

Su nombramiento ha sido propuesto por una comisión del patronato integrada por la vicepresidenta Económica, Nadia Calviño; la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; los presidentes de Telefónica, José María Álvarez Pallete; Santander, Ana Botín, e Iberdrola, Ignacio Galán, más los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy, y presidida por Lamo de Espinosa.

En la misma reunión, la comisión ha aprobado el nombramiento de vicepresidenta no ejecutiva a la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien ya era miembro del patronato y ahora sustituirá al socialista Rafael Estrella en la vicepresidencia.

En su balance de despedida, Lamo de Espinosa ha destacado "la notable mejora en la reputación internacional" del instituto hasta ser el número 2 de Europa Occidental, según el Global Go To Think Tanks Index (GGTTI) que elabora cada año la Universidad de Pensilvania.