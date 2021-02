El economista José Juan Ruiz toma las riendas del Real Instituto Elcano

El patronato elige a María Dolores de Cospedal como vicepresidenta no ejecutiva del 'think tank'

El economista José Juan Ruiz ha sido elegido este martes como el nuevo presidente del Real Instituto Elcano (RIE) por su patronato, con lo que tomará el relevo a Emilio Lamo de Espinosa, que ha presentado su dimisión tras dirigir el 'think tank' desde el año 2012.

Ruiz, economista por la Universidad Autónoma de Madrid y Técnico Comercial del Estado, formaba parte del Consejo Científico del RIE desde 2012 y participado en varios de sus grupos de trabajo, por lo que está familiarizado con la institución, de la que se convertirá en su cuarto presidente por detrás de Eduardo Serra (2001-2005), Gustavo Suárez Pertierra (2005-2012) y Emilio Lamo de Espinosa (2012-2020).

Su nombramiento ha sido propuesto por una comisión integrada por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño; la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; los presidentes de Telefónica, José María Álvarez Pallete, Santander, Ana Botín, e Iberdrola, Ignacio Galán; así como los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy, y que ha sido presidida por Lamo de Espinosa.

En su elección ha pesado su trayectoria como servidor público tras haber ocupado distintos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía, Hacienda y Comercio entre 1983-1993, su experiencia en el sector privado nacional e internacional como economista jefe de Argentaria, AFI y, posteriormente, del Banco Santander en América Latina (1993-2012) y, finalmente, su trabajo en organismos multilaterales como economista jefe y director de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington entre 2012 y 2018.

Asimismo, Ruiz fue presidente de la delegación española ante la OCDE para las reuniones anuales de supervisión macroeconómica (1990-1993), presidente del Comité de Política Económica de la Unión Europea (1992-1993), miembro del Comité de Política Económica de la UE (1989-1992), y responsable de las relaciones de España con el FMI, el Banco Mundial y los Bancos de Desarrollo (1986-1993).

Más recientemente, el nuevo presidente de Elcano ha sido miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos de la vicepresidenta tercera del Gobierno, consejero del Grupo Red Eléctrica, además de participar en los consejos editoriales de Política Exterior y Prisa.

APUESTA POR ESCUCHAR PARA OFRECER IDEAS ÚTILES

"Recibo el nombramiento con mucha ilusión y lo veo como un gran reto intelectual que tengo muchas ganas en encarar", ha señalado en rueda de prensa Ruiz, que ha agradecido la confianza y el apoyo recibido por parte del patronato.

El nuevo presidente de Elcano ha expresado su deseo de servir de intermediario entre quienes producen las ideas y quienes las ejecutan y su intención de rodearse de "un equipo multidisciplinar y diverso" que permita al instituto analizar los temas desde todas las perspectivas con vistas a proponer "ideas útiles y prácticas".

Además, Ruiz ha resaltado que el RIE es un organismo "consolidado" y con una reputación y por tanto no ve necesario redefinir sus objetivos. Así, ha apostado por seguir trabajando como hasta ahora, "de una manera independiente, con rigor, apoyado en datos y sobre todo escuchando".

En este sentido, ha subrayado que aunque su trayectoria sea eminentemente económica no es partidario de "hacer cajas independientes de especialidades" porque el "mundo de la especialización absoluta no existe". Dicho esto, ha asegurado que no tendrá "el más mínimo rubor" en pedir colaboración a los investigadores, de ahí la importancia de dotarse de un equipo con "visiones distintas".

ELECCIÓN DE COSPEDAL

Por otra parte, el patronato ha acordado a propuesta de la misma comisión la designación como vicepresidenta no ejecutiva de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, quien forma parte del patronato a propuesta del PP, con el objetivo de complementar a la nueva presidencia en temas de defensa, seguridad y agenda OTAN.

Respecto a esta designación, Lamo de Espinosa ha subrayado que se trata de un puesto "no remunerado" y que su relevancia dependerá de los encargos que le haga Ruiz. Asimismo, ha explicado que en el patronato no se vota nunca, sino que las decisiones "se toman por consenso" y en esta ocasión "nadie ha intervenido en contra" de ninguna de las propuestas que se han realizado desde la comisión. En su elección, ha insistido, se ha valorado su conocimiento en un terreno en el que se quería complementar al nuevo presidente.

Por último, la comisión ha propuesto y se ha aprobado la creación de una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, similar a la que tienen todas las empresas y numerosas fundaciones y 'think tank', con vistas a completar la buena gobernanza del RIE