Tres de los 9 ediles del grupo municipal muestran su apoyo a Pepu Hernández

Los concejales del grupo municipal socialista de Madrid Ramón Silva, Mercedes González y Mar Espinar han expresado este miércoles su apoyo a la candidatura de Pepu Hernández para la Alcaldía de Madrid, un perfil que les parece una apuesta ganadora e ilusionante.

En declaraciones a EFE, los tres ediles han aplaudido el fichaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para luchar por la Alcaldía de la capital, un paso que no ha dado la portavoz, Purificación Causapié, que se ha limitado a dar la "bienvenida" al exentrenador de la selección, contra quien no ha descartado competir.

"Anoche la noticia me causó un gran impacto porque no me lo esperaba pero según lo iba pensando cada vez me iba gustando más, porque creo que nos puede aportar mucho", ha dicho en declaraciones a EFE Ramón Silva, que apoyará a este precandidato en las primarias.

"Valoro que alguien que no es afiliado al partido de este paso de involucrarse en una candidatura. Agradezco la valentía", ha indicado a EFE este edil.

También la socialista Mar Espinar ha indicado a EFE que está "muy contenta" con la candidatura del exseleccionador nacional de baloncesto y que le dará su apoyo porque tiene "una trayectoria personal, un carácter y unas ideas que convencen".

"Si crees en algo hay que luchar y Pepu no tiene nada que demostrar porque lo ha conseguido todo", ha incidido Mar Espinar.

También Mercedes González apoyará a la "apuesta ganadora" de Pedro Sánchez. "Estoy muy contenta, hemos trasladado la idea de que el PSOE viene a competir por Madrid y a demostrar que apostamos por esta ciudad, que nos interesa", ha incidido Mercedes González en declaraciones a EFE.

Por su parte, el edil Ignacio de Benito también ha dicho estar "muy contento" porque el del entrenador le parece "un excelente perfil" y un "excelente candidato", aunque -ha dicho- habrá que contraponer los modelos y los proyectos con los posibles candidatos.

El exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández quiere "apostar con decisión por una capital con enormes potencialidades en empleo, innovación y desarrollo económico" y ha dicho que ya está "buscando jugadores" para su equipo.

En un mensaje que ha publicado en Twitter junto con la carta remitida al secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, Pepu Hernández añade que, entre otras tareas, quiere gestionar los servicios públicos de la capital "con eficacia, sensatez y responsabilidad".