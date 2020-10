EE.UU. designa "misión extranjera" organización prorreunificación de China

Washington, 28 oct (EFE).- EE.UU. designó este miércoles como "misión extranjera" a la Asociación Nacional para la Unificación Pacífica de China (NACPU), por considerarla dedicada a difundir "propaganda" y la "influencia maligna" del país asiático, con el que Washington se ha enfrascado en un cruce de sanciones.

Según un comunicado del Departamento de Estado, la NACPU es una organización controlada por el Departamento de Trabajo del Frente Unido, una agencia del Partido Comunista de China.

"El objetivo de esta acción es arrojar luz sobre esta organización y dejar en claro que sus mensajes proceden de Pekín", detalló la nota.

Una medida similar se adoptó en agosto pasado contra el Confucius Institute Center (CIUS), también asentado en la capital estadounidense y que se define como una institución educativa sin fines de lucro, señaló el Departamento de Estado.

La NACPU, con sede en Washington, es, según su página web, una "organización sin fines de lucro" que "apoya firmemente el 'principio de una sola China'".

Al ser consideradas "misiones extranjeras", las organizaciones tienen que seguir las mismas disposiciones que se aplican a embajadas y consulados.

El Gobierno de EE.UU. advirtió que el Departamento de Trabajo del Frente Unido "tiene otras afiliadas que buscan difundir la maligna influencia de Pekín en Estados Unidos".

"Nuestras acciones hoy nos acercan a una relación con la República Popular China basada en la transparencia y la reciprocidad", agregó el comunicado.

El pasado 2 de marzo, EE.UU. anunció límites al número de empleados de nacionalidad china de los que la agencia de noticias Xinhua, la televisión CGTN, la emisora China Radio International y el periódico China Daily pueden disponer en territorio estadounidense.

El 18 de ese mes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció la expulsión de los corresponsales de nacionalidad estadounidense de los diarios The New York Times, The Wall Street Journal (WSJ) y The Washington Post, una medida que Pekín dijo haber llevado a cabo "con espíritu de reciprocidad".

A su vez, EE.UU. designó el pasado 22 de junio como "misiones extranjeras" a la Televisión Central de China, el Servicio de Noticias de China, el Diario del Pueblo y el Global Times, en una medida similar a la adoptada en febrero, que afectó entonces a Xinhua, China Global Network, China Radio International, China Daily, Distribution Corporation y Hai Tian Development USA.