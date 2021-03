Egea aboga por "abrir las puertas" del PP porque el voto de centro "divido" es el mayor éxito del 'sanchismo'

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha defendido una vez más la unión del centro-derecha en torno a las siglas del PP porque, como ha señalado, el voto del centro "dividido" será el mayor éxito del 'sanchismo'.

García Egea ha vuelto a lanzar este mensaje en Valladolid, donde ha clausurado el 15 Congreso del Partido, un foro en el que ha aprovechado para trasladar que la "renovación" es una "oportunidad" para "ensanchar partidos" y "abrir puertas a quienes quieran volver".

"Sólo hay una forma de sacar a Pedro Sánchez y es nuestro partido, no hay que organizarse para resistir la derrota, sino para ganar, no debemos decir eso de perdemos pero no perdemos principios, tenemos principios y por eso ganamos", ha defendido el secretario general del PP, quien ha recordado que los 'populares' crearon 'España Suma' para unir a los españoles en torno a las siglas del PP frente a un Gobierno "sin orden ni concierto".

"Sólo el PP es capaz de reunificar el centro-derecha", ha reiterado, para lo que ha vuelto a defender la apertura de las puertas del partido con un proyecto "fuerte" para "ilusionar".

Así, ha considerado que el mayor disgusto del portavoz del PSOE, el alcalde de Valladolid Óscar Puente, y del presidente del Gobierno es la unión del centro-derecha en torno al PP Puente mayor disgusto es que en este momento nos unamos todos en torno un PP "fuerte y unido" que será la "mayor pesadilla" de La Moncloa.