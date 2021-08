Egea (PP) dice que las propuestas de Ribera para el Mar Menor son "soluciones a largo plazo que quedarán en nada"

MURCIA, 31 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado este martes que las soluciones que plantea la ministra Teresa Ribera "son a largo plazo que quedarán en nada, ya que son imposibles de ejecutar y no solucionan el problema de raíz que tenemos en este momento" en el Mar Menor.

García Egea, en una entrevista a la cadena COPE recogida por Europa Press, ha dejado claro que "si no se para la aportación de agua dulce de la rambla del Albujón y no se rebaja la gola de Marchamalo para poder permitir que haya un intercambio de agua y que la bolsa anóxica salga no se solucionará el problema de la laguna".

De hecho, advierte el secretario general de los 'populares' que "puede tener otro episodio como el que hemos visto este verano si por parte del Ministerio no se toman medidas".

Aboga por "cortar de raíz los vertidos de la rambla del Albujón al Mar Menor", una rambla, recuerda, que "es responsabilidad del Estado" y de la que la Comunidad está dispuesta a "asumir" el coste, como dijo el presidente murciano, Fernando López Miras.

A su juicio, la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados ha sido "la constatación de que el Gobierno de López Miras y los murcianos estamos solos ante la tragedia y el drama que supone el deterioro del Mar Menor, que necesita ayuda urgentemente".

"No se sacó nada en claro del Mar Menor, cada uno expuso lo que opinaba, se repartieron culpas, hablaron de responsabilidades de hace 30 años y las conclusiones, que era lo que me preocupaba, qué vamos hacer hoy para arreglar la laguna, pues ni una palabra, ni una acción para cortar los vertidos de la rambla", lamenta García Egea.

