Egea se pregunta si Vox va a poner en peligro "los gobiernos en libertad"

Madrid, 28 jul (EFE).- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha preguntado si Vox va a poner en peligro "los gobiernos en libertad", en referencia a los territorios donde gobierna su partido, por la afirmación del líder de Vox, Santiago Abascal, de que votarán lo que quieran a partir de ahora.

En declaraciones a Antena 3, García Egea se ha referido a la situación creada entre ambos partidos después de que el PP se abstuviera en la Asamblea de Ceuta en una moción que declaraba a Abascal persona non grata y de que Vox haya dado por rotas las relaciones entre ambas formaciones.

Ha señalado que las relaciones entre los partidos no le importa a nadie más allá de que sean útiles para el ciudadano.

En cuanto a lo ocurrido en Ceuta, García Egea ha reiterado que el PP no está a favor de los cordones sanitarios ni de declaraciones de personas non gratas, "figura que no deben utilizarse".

A su juicio, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, tampoco está de acuerdo, de ahí su abstención.

"No quería participar en este circo", ha asegurado.

García Egea ha reconocido que Vivas tiene capacidad para tomar decisiones y ha precisado que ha recibido "palabras gruesas" de dirigentes de Vox contra los populares de Ceuta desde hace tiempo.

"Les han dicho que son marroquíes -ha agregado-, a ellos que llevan años levantando allí la bandera del PP y de Ceuta", en un ciudad muy compleja, porque "hablar en Madrid es fácil y desde Ceuta es mucho más difícil".

Ha querido dejar claro que el PP no ha roto relaciones y ha dicho desconocer "los efectos prácticos" de esta actitud de Vox, porque no concibe que vayan a votar en contra de propuestas que beneficien a los ciudadanos en los diferentes territorios "por lo de Ceuta".

Respecto a la conferencia de presidente, que se celebrará el próximo viernes, García Egea la ha definido como "un monólogo de Sánchez y la réplica de los presidentes", un foro en el que no se tomarán decisiones, a diferencia de lo que ocurrirá en la Mesa de diálogo con Cataluña, "con un orden del día y cuestiones concretas".

Por ello, entiende que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y algún otro responsable autonómico del PP "tengan el sentimiento de no asistir, porque no se va a decidir nada".