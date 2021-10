EH Bildu acusa a PNV de "favorecer a las eléctricas" y los jeltzales le reprochan que "alimente la confrontación"

Ambas formaciones se cruzan reproches en un debate en el Parlamento Vasco sobre energía

VITORIA, 14 (EUROPA PRESS)

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una moción de EH Bildu que proponía la adopción de diferentes medidas dirigidas a "garantizar precios y costes energéticos accesibles para las personas consumidoras", un debate que ha enfrentado a la coalición con el PNV, al que ha acusado de mantener una estrategia dirigida a "favorecer los intereses de las grandes eléctricas", mientras que los jeltzales han criticado que la coalición "alimenta la confrontación" entre los agentes implicados en el precio de la electricidad.

EH Bildu ha llevado a debate una moción sobre el incremento de los precios de los suministros energéticos con medidas dirigidas a "garantizar precios y costes energéticos accesibles para las personas consumidoras", entre las que incluía la tramitación de un proyecto de ley para la garantía del derecho al bienestar energético.

A pesar de que la coalición había acordado con Elkarrekin Podemos-IU un texto, este solo ha contado con el apoyo de los grupos proponentes por lo que no ha salido adelante.

En el debate, los grupos han citado el real decreto ley del Gobierno central que se ha sometido este jueves a votación en el Congreso, que entre otras medidas, recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas por el precio del gas.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha denunciado que "cuando se ha puesto encima de la mesa la medida para recortar los beneficios multimillonarios a las eléctricas", que ha cifrado en 2.600 millones de euros, "se ha abierto una guerra desde las eléctricas, con la amenaza de cierre de nucleares, de desinversión en renovables y con la compra de políticos".

"La gran eléctrica está utilizando todos los arietes que tiene disponibles para doblegar la voluntad del Gobierno de retocar esos beneficios ilegítimos", ha criticado antes de afirmar que "uno de los principales arietes es el PNV", ya que "la estrategia del PNV está completamente alineada y acompasada para favorecer los intereses de las grandes eléctricas".

Asimismo, ha calificado de "perverso" que el Gobierno Vasco proponga que todos los cargos, "los beneficios ilegítimos" de estas empresas, se pasen al Estado, de forma que "todos terminaríamos pagando una subvención de la tarifa para todos, pero también de la industria, y mantendríamos intactos los beneficios ilegítimos que están cobrando las industrias".

El parlamentario del PNV Unai Grajales ha reconocido que es necesario "tomar decisiones" ante el precio de la electricidad pero cree también se deben tener en cuenta las consecuencias porque aunque considera que el último decreto ley tiene medidas "muy positivas, no solo respecto del consumidor doméstico sino también de cara a la industria", ha advertido de que "si las eléctricas repercuten sus pérdidas a los contratos fijos de clientes industriales, estamos ante un problema".

"Lo que nos preocupa es que algunas empresas estén ya parando su producción y que esto nos aboque a nuevos ERTE", ha explicado. Tras reconocer que "no es aceptable que las eléctricas utilicen a las empresas como ariete para sus propios intereses", ha afirmado que no ha presentado una enmienda a la propuesta de EH Bildu porque cree que "no hay que alimentar la confrontación entre los agentes implicados en el precio de la luz, que es lo que hace" la coalición. "Todo es culpa del PNV. El PNV, el oligopolio, el oligopolio, el PNV", ha ironizado.

El parlamentario del PSE-EE Alberto Alonso ha destacado que se está hablando mucho del riesgo que se corre de comprometer la competitividad de las empresas con los costes de la electricidad, pero cree que "también habría que hablar de las maniobras de chantaje de algunas grandes empresas que tienen cautivas a las empresas más consumidoras de energía".

"Nadie, por muy legítimo que sea su interés, puede pretender chantajear a la ciudadanía, y tampoco a sus representantes, que somos nosotros. La resistencia al cambio es una reacción legítima. Sin embargo, intentar frenar una transición necesaria no es más que una torpeza que difícilmente podrá comprender la sociedad", ha señalado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto, por su parte, ha afirmado que "hay una serie de grupos parlamentarios que han hecho una defensa enconada en defensa de un oligopolio energético que está chantajeando y amenazando a un Gobierno democráticamente elegido en lo que respecta a las medidas que ha adoptado".

"Decir que lo que hace falta hacer es una rebaja de la factura a cargo de los presupuestos para así no perjudicar a la industria, nos parece muy cínico porque esa rebaja, el consumidor también la acabará pagando a través de las arcas", ha reprochado al PNV.

Tras defender que el Gobierno central quiere con el decreto "limitar los beneficios extraordinarios e ilegítimos" de las empresas, ha afirmado que "ahí es donde el PNV opera" y "fruto de todos estos negocios que ha venido gestando a lo largo de los últimos tiempos, tiene que salir en defensa del oligopolio".

"Amenazar incluso o insinuar incluso como se hizo en el Congreso de los Diputados que el decreto si no es adaptado bajo las premisas del interés del oligopolio, incluso el Gobierno de coalición puede caer, nos parece de una irresponsabilidad tremenda", ha criticado al PNV antes de acusar al Gobierno Vasco de "incidir en un modelo para beneficiar a determinado conglomerado compuesto por Repsol, Petronor, Grupo Mondragon, Iberdrola, Bahía de Bizkaia y Nortegas".

La parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea había presentado una enmienda a la totalidad porque cree que la propuesta de EH Bildu "no contempla realmente acciones concretas para bajar el precio real de la factura eléctrica" y ha defendido la necesidad de "incrementar las ayudas a los consumidores vulnerables" medida que "puede hacerse rápido y estar lista antes de la llegada del invierno". "Necesitamos garantizar las ayudas y mejorarlas, ya que, la cuantía media del Bono Térmico es de 74 euros por todo un año", ha reclamado.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha participado en el debate ni en la votación.