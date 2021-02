El Ejército armenio reta a Pashinián tres meses después de la derrota en el Karabaj

Tiflis, 25 feb (EFE).- El Ejército armenio retó hoy al Gobierno tres meses después de que el país perdiera ante Azerbaiyán la guerra de Nagorno Karabaj, al exigir la renuncia del primer ministro, Nikol Pashinián, que acusó a la cúpula militar de "intento de Golpe".

"Considero la declaración del Estado Mayor un intento de Golpe militar. Llamo a todos nuestros seguidores a reunirse en la Plaza de la República", escribió Pashinián en su cuenta oficial de Facebook.

GOBIERNO VERSUS EJÉRCITO

El frágil equilibrio entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas se rompió en cuanto el primer ministro, en el poder desde la revolución incruenta de 2018, criticó abiertamente al Ejército.

Todo empezó con las invectivas vertidas por Pashinián sobre las supuestas deficiencias de los misiles tácticos de fabricación rusa Iskander durante la guerra que acabó en noviembre pasado en el Karabaj con una dolorosa derrota armenia.

El subjefe del Estado Mayor, Tigrán Jachatrián, calificó de "poco serias" las palabras del primer ministro, que le destituyó de manera fulminante.

Pashinián, al que muchos armenios responsabilizan directamente de la derrota en el Karabaj, añadió más leña al fuego de la división, al afirmar que los militares "tienen que responder" a las preguntas de la sociedad para que se sepa "la verdad sobre la guerra" en el Karabaj, que acabó con más de 4.000 muertos en el lado armenio.

"Pero hay generales a los que no les gusta que la gente pueda hacerles preguntas", opinó.

MILITARES EXIGEN LA RENUNCIA DE PASHINIÁN

La reacción del Ejército a la destitución de Jachatrián no se hizo esperar. En una declaración suscrita por 40 altos cargos castrenses, la cúpula militar pidió la renuncia de Pashinián, al que muchos armenios responsabilizan de la derrota en el Karabaj.

"El primer ministro de Armenia y el Gobierno ya no son capaces de tomar decisiones adecuadas en esta situación de crisis para los armenios", señala el comunicado.

El Estado Mayor armenio considera que ha aguantado "durante mucho tiempo los ataques de las autoridades dirigidos a desacreditar a los militares, pero todo tiene sus límites".

Los militares "han ejercido su labor con honor y han luchado con sus gentes contra el enemigo" Azerbaiyán en el enclave separatista de Nagorno Karabaj, recalcan.

La cúpula militar advierte, sin embargo, contra el uso de la fuerza en su declaración, firmada por 40 altos cargos castrenses, entre ellos el jefe del Estado Mayor, Onik Gasparián, al que Pashinián destituyó hoy de manera fulminante.

"En las condiciones creadas, las fuerzas armadas de Armenia exigen la dimisión del primer ministro y del Gobierno, y advierten a la vez contra el uso de la fuerza contra un pueblo que ha perdido a sus hijos, defendiendo su Patria y el Artsaj", nombre en armenio de Nagorno Karabaj, proclaman.

PASHINIÁN APELA AL PUEBLO

Tras denunciar los planes de asonada militar, Pashinián salió a la calle para reunirse con el pueblo en la principal plaza de la capital armenia.

"El Golpe militar no tendrá éxito. Todo acabará de manera pacífica. Juntos con el pueblo decidiremos qué hacer", dijo Pashinián con un megáfono en la mano mientras avanzaba a pie por una de las principales arterias de Ereván.

Pashinián subrayó, en compañía de su mujer e hijos, que "dentro de Armenia no tenemos enemigos".

"El Ejército se subordina al pueblo y al primer ministro. El que manda no es el Gobierno ni el primer ministro, sino el pueblo. Por eso, os invito a todos a la Plaza de la República. Será como ustedes digan", aseguró.

En prevención de un posible estallido de violencia, aseguró que "no debe haber incidentes. En Armenia tenemos una atmósfera de hermandad, pero eso no significa que no debe haber diálogo político".

"Llamo a la calma. Por supuesto, la situación es tensa, pero necesitamos diálogo, no confrontación", apuntó.

Mientras avanzaba por las calles de la ciudad escoltado por un buen número de guardaespaldas, se escuchan gritos de "Nikol, primer ministro".

"Ahora se están difundiendo rumores de que tenemos intención de huir, de que hemos encargado un avión. Pero nosotros estamos aquí, mi familia está aquí", subrayó.

LA OPOSICIÓN APOYA AL EJÉRCITO

En cambio, parte de la oposición ha demandado la inmediata renuncia de Pashinián, al tiempo que niega que la petición del Ejército suponga una asonada militar.

En la misma línea, el expresidente Robert Kocharián llamó al pueblo a sumarse a los militares que exigen la dimisión del jefe del Gobierno.

Las fuerzas de seguridad armenias han llamado a la población a abstenerse de "acciones ilegales" que pongan en peligro la seguridad nacional.

El Kremlin, principal aliado de Armenia, expresó su "preocupación" por los acontecimientos en Armenia e instó a la calma, mientras Turquía condenó lo que llamó "intento de Golpe militar".