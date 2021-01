El Ejército se marcha de Toledo tras 12 días quitando hielo y nieve

Toledo, 22 ene (EFE).- El Ejército de Tierra se ha despedido este viernes de Toledo tras permanecer doce días en la ciudad, donde unos 400 militares han retirado la nieve que dejó la borrasca Filomena y el hielo que se formó después debido a las bajas temperaturas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general Francisco Javier Varela Salas, han recorrido algunas de las calles del Casco Histórico de la ciudad, donde la ministra ha visto de primera mano el trabajo de los efectivos desplegados de la Brigada Guzmán el Bueno X y de la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión.

Tras este recorrido, tanto la alcaldesa de Toledo como la ministra de Defensa han mostrado su agradecimiento al trabajo del Ejército que ha ayudado a la ciudad a recuperar la normalidad, y Robles ha ensalzado que en Toledo han trabajado como lo hacen "siempre", con "voluntad de servicio a España y a los ciudadanos, con dedicación, con entrega y con minuciosidad, como se ha podido ver, y siempre unidos a la ciudadanía".

"A muchos ciudadanos se nos han caído las lágrimas, a mí la primera, cuando les he visto a muchos de ustedes llevando del brazo a una persona mayor, cuando les he visto ayudando a que las personas pudieran entrar y salir de sus casas. Eso no tiene precio y eso solo lo hacen quienes sienten a España y sienten a los ciudadanos muy cerca, como es el Ejército", ha aseverado Robles.

La ministra de Defensa, que ha elogiado el trabajo hecho por las Fuerzas Armadas en otros puntos de España por la borrasca Filomena y ha rememorado también el despliegue que se hizo en primavera con motivo de la pandemia, ha subrayado el vínculo que existe entre Toledo y el Ejército, pues "no se puede entender Toledo sin el ejército ni al ejército sin Toledo" y también ha apuntado el papel de la ciudad en la historia de España.

Por ello, ha afirmado que cuando la alcaldesa de Toledo le llamó para pedir ayuda, le dijo al JEME que el Ejército hacía falta en Toledo y "no tardó ni medio segundo" en ponerse en marcha, "como hace siempre el ejército, preparado y dispuesto a servir en cualquier sitio, en cualquier lugar por recóndito que sea".

"El ejército español tiene eso que representa a España: saber dar, saber entregar, tener compromiso y tener valores", ha sostenido la ministra de Defensa.

También Tolón se ha mostrado profundamente agradecida por el trabajo del Ejército en Toledo desde la noche del 10 al 11 de enero hasta este viernes: "No tendré días en mí vida para agradecer todo el trabajo que habéis hecho".

"El día 10 por la noche, recibí una llamada que me llenó de esperanza, porque la ministra me dijo que el Ejército venía a ayudar a Toledo", ha rememorado Tolón, que ha admitido que cuando esa misma noche llegaron los primeros efectivos "una luz de esperanza se encendió para la ciudad", que estaba bajo una gran capa de nieve.

Como muestra de agradecimiento, la alcaldesa ha hecho entrega de una espada toledana forjada por el maestro Mariano Zamorano, en concreto, una reproducción de la espada del rey Alfonso X el Sabio, que nació en Toledo el 23 de noviembre de 1221 y del que en los próximos meses se conmemora el VIII centenario de su nacimiento. EFE

