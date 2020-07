El acuerdo europeo pone a prueba la fortaleza de los pactos de Gobierno

Madrid, 21 jul (EFE).- El histórico acuerdo europeo para la recuperación por el que España recibirá 140.000 millones de euros para afrontar la crisis derivada de la pandemia pone a prueba la fortaleza de los pactos de investidura, debido a que estos fondos incluyen condiciones que podrían marcar la agenda política nacional.

De hecho, pocas horas después de que los 27 culminaran con éxito la trascendental cumbre de Bruselas, desde Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez, se hacía notar que no esperaban cambios estratégicos sustanciales en la salida social a la crisis, con mención expresa a la derogación de la reforma laboral.

Y si tras el Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, consideraba el acuerdo "un auténtico paso de gigante para la reactivación económica y social de Europa", el líder del PP, Pablo Casado, puntualizaba que, si bien ha sido "un buen acuerdo", también supone "una enmienda" a la política de pactos del Gobierno con Podemos, EH Bildu y las fuerzas nacionalistas.

Entre tanto, las comunidades autónomas se han apresurado a solicitar una conferencia de presidentes para abordar el reparto de los fondos, peticiones cursadas por el cántabro Miguel Ángel Revilla, el valenciano Ximo Puig y el andaluz Juanma Moreno y atendidas inmediatamente por la Moncloa.

María Jesús Montero ha anunciado que, antes de que acabe julio, Pedro Sánchez convocará una conferencia en la que informará a los responsables autonómicos de los detalles del plan de reconstrucción. "Es imprescindible contar con ellos", ha declarado.

Además, Sánchez ha pedido su comparecencia en un pleno extraordinario del Congreso para informar de lo acordado en Bruselas, de modo que la gestión de los recursos aportados por la UE acaparará la agenda parlamentaria de aquí a final de mes.

En esa comparecencia y también en la conferencia de presidentes el jefe del Ejecutivo se va encontrar con un panorama de exigencias que ya se están perfilando, tanto desde las filas de los partidos que apoyaron su investidura como por parte de la oposición.

No ha hablado del acuerdo el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pero en las redes sociales ha valorado el "alcance histórico y sin precedentes" de un acuerdo que, a su entender, permitirá afrontar la crisis "sin recortes" y avanzando en el programa del Gobierno de coalición.

Un programa que incluye la derogación de la reforma laboral, una medida que para el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso, está "más vigente que nunca" ante la crisis económica que se avecina y que a su juicio no puede estar sujeta a lo pactado en Bruselas.

Íñigo Errejón (Más Madrid) y Joan Baldoví (Compromís) han alertado de que Sánchez no tiene ahora "excusas" para no cumplir sus acuerdos de investidura y no derogar la reforma laboral.

Y por parte de ERC su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha puesto el acento en el cambio en el panorama político que puede suponer el fondo de recuperación europeo.

Ha dicho que no resultará gratis y que "sospecha" que comportará recortes en los presupuestos, que en su opinión serán más fáciles de acometer con Ciudadanos que con los republicanos catalanes.

Precisamente, el portavoz parlamentario del partido naranja, Edmundo Bal, ha afirmado que, si Europa "ha estado a la altura", ahora le toca estarlo al Gobierno con reformas estructurales que podrían salir adelante con el PP y con Ciudadanos, porque no se pueden dejar en manos de "populistas y nacionalistas".

Sobre la supresión de la reforma laboral, ha sido muy claro al tachar este propósito de "irrealizable, una utopía".

Pablo Casado se ha referido a esos compromisos al incidir en que el consenso europeo es "una enmienda a la política del Gobierno de España" en lo que toca a sus pactos de investidura con Podemos y sus vínculos con EH Bildu y nacionalistas.

Y ha celebrado que la negociación comporte responsabilidad en el uso de los fondos y reformas estructurales como la vigente reforma laboral.

El líder del PP ha puesto énfasis en el papel desempeñado en la cumbre por dirigentes del Partido Popular Europeo, como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, o la canciller alemana Angela Merkel.

Sin embargo, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha destacado "el papel impulsor" que Sánchez ha ejercido para que el Consejo Europeo consiguiera su "histórico" acuerdo y le ha agradecido su "esfuerzo y liderazgo".