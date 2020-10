El alcalde de Cádiz acusa a Pablo Iglesias de querer silenciar la voz de Andalucía

Cádiz, 29 oct (EFE).- El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi (Adelante Cádiz), ha acusado al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de querer "silenciar" a todas las voces territoriales de España tras la expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete diputados del grupo de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico.

A preguntas de los periodistas durante un acto en Cádiz, González ha confesado que siente un "sincero desagrado" por lo sucedido, en referencia a la expulsión de la dirigente anticapitalista, Teresa Rodríguez, su pareja y madre de dos de sus hijas, y de otros siete diputados, ahora parlamentarios no adscritos.

"Aprovecharse de una persona cuando está de baja por maternidad me parece como clavarle un puñal por la espalda, es villano, traicionero y no me parece propio de una persona de izquierdas, es un mamarracho", ha asegurado visiblemente molesto en referencia a Iglesias, a quien ha responsabilizado de lo ocurrido.

En su opinión, además de las formas, el fondo de esta decisión esconde un intento de "Unidas Podemos de silenciar todas las voces territoriales que se han conseguido desarrollar para defender los intereses de un territorio desde ese territorio".

"Lo intentaron en Galicia y lo consiguieron con la Marea Atlántica; lo intentaron en Cataluña y Valencia, pero no lo lograron; y ahora les quedaba Andalucía, donde parece que lo han conseguido, aunque el último capítulo no está escrito", ha avisado el alcalde.

"Yo le digo a Pablo iglesias que nos ha intentado teledirigir desde Madrid y no ha podido, el señor Monedero nos ha intentado teledirigir y no ha podido ni en Cádiz ni Andalucía, y el señor Toni Valero, si lo intenta, tampoco lo va a conseguir", ha asegurado.

Así, ha opinado que la defensa de Andalucía debe hacerse con "voces con acento andaluz, con los pies hincados en el territorio y no por caras ni por burócratas desde Madrid".