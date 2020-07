El alcalde de Lleida, tras el confinamiento: "Habría ido bien tener más tiempo"

Critica al Ejecutivo por la gestión de los temporeros: "El Gobierno no nos ha ayudado"

LLEIDA, 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha valorado este domingo el anuncio del confinamiento de la comarca del Segrià (Lleida) decretado por la Generalitat por el coronavirus: "No creo que haya faltado coordinación, pero creo que nos habría ido bien tener más tiempo".

En un entrevista de 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press, también ha cuestionado que no se anunciara el día anterior: "No sé por qué no se decidió hacer efectivo el confinamiento el viernes".

Ha afirmado que la situación de la ciudad es de tranquilidad y que los establecimientos comerciales abrirán, pero que anímicamente "ha sido una decisión muy triste".

"Es fácil entender que, pese a que cooperamos intensamente y entendemos los motivos sanitarios, esto no significa que el estado de ánimo sea melancólico", ha indicado.

En cuanto a la afectación del rebrote entre migrantes y temporeros, ha reconocido que "el modelo de la gestión de la campaña de la fruta no es suficientemente satisfactorio", y ha dicho que debería regularse mejor.

"Esto no podemos hacerlo solo nosotros. El Gobierno no nos ha ayudado a gestionar" a estos trabajadores, y ha afirmado que algunos de ellos no están bien alojados.

15 DÍAS "POR LO BAJO"

En otra entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press, Pueyo ha asegurado que nadie le ha dicho cuánto durará el confinamiento: "Yo pensé que serían 15 días por lo bajo. Si vamos más allá, a lo mejor tendremos que pedir compensaciones".

Ha explicado que no ha hablado con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pero que está abierto a hablar con todo el mundo: "Si no me ha llamado, supongo que es porque no ha podido hacerlo".

También ha dicho que el anuncio del confinamiento se le informó media hora antes de la rueda de prensa del sábado, mientras que la consellera de Salud, Alba Vergés, se ha desplazado a la comarca "en varias ocasiones en las últimas semanas" y ya estaba en preaviso por la situación.