El alcalde de Madrid defiende que las restricciones permiten ya reducir los contagios

Madrid, 27 sep (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defiende que los confinamientos perimetrales adoptados en la Comunidad de Madrid dan resultado y han reducido los contagios, y ha pedido que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explique con datos su cambio de criterio al pedir el confinamiento al completo de la capital española.

El regidor y portavoz nacional del PP considera que sería un “error” que el Gobierno de Pedro Sánchez interviniese Madrid y ha exigido conocer los datos, los técnicos y los baremos que explican el “cambio brusco” del Ejecutivo en una entrevista este domingo con La Sexta, recogida por la Agencia Efe.

Además, ha preferido guardarse su opinión sobre la actuación de Illa porque lo que piensa podría “conducir a un enfrentamiento político”.

Ante la pregunta de qué va a pasar en Madrid, el alcalde ha señalado que “lo que va a pasar es que esta noche van a empezar las medidas restrictivas y se van a añadir a las medidas adoptadas la semana pasada”, y ha reiterado que por primera vez los números han bajado.

El regidor no ha descartado que Madrid solicite el estado de alarma, pero ha matizado: no descarta ni ese escenario ni ningún otro, porque hay que estar “preparados para cualquier medida”.

Almeida ha defendido que con las medidas adoptadas desde el lunes -el confinamiento perimetral de 37 zonas básicas donde además se han reducido los aforos y cerrado antes los bares- “ha habido datos mejores” y un “menor número de contagios por primera vez desde julio”.

Sin embargo, al ser preguntado sobre si el periodo transcurrido permitía hacer este diagnóstico, debido a los periodos de incubación del virus, ha matizado que “ya antes de la adopción de las medidas la Comunidad de Madrid estaba actuando de manera correcta” aunque “es necesario en cada escenario tomar todas las medidas de precaución necesarias”.

Almeida ha restado importancia a la dimisión del portavoz del Grupo Covid-19, Emilio Bouza, que ha vinculado a la falta de una actuación única. “Entiendo que haya dicho oye si no hay coordinación ni unidad no pinto nada (...) pero no quiere decir que esa dimisión se le impute únicamente a la Comunidad de Madrid”.

Almeida ha atribuido las tensiones en el seno del Gobierno madrileño durante la pandemia al “desgaste” sufrido, y ha señalado que los políticos no están en su “mejor época”.

Sobre su nuevo rol como portavoz ha asegurado que Pablo Casado no le ha elegido para neutralizarle, sino para acercar más la voz de los ‘populares’ a la ciudadanía. “Yo soy alcalde y portavoz, tan contento”, ha afirmado el regidor.

Además, ha reclamado el cese de Alberto Garzón como ministro, no por ser republicano, sino por acusar al rey Felipe VI de maniobrar contra el Gobierno.