El alcalde de Madrid rinde mañana cuentas sobre su actuación ante el rebrote

Madrid, 28 sep (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, rendirá cuentas mañana, martes, sobre las acciones tomadas por su equipo para hacer frente al rebrote del virus, con sendas comparecencias en el Pleno de Cibeles a petición de Más Madrid y el PSOE, que ponen el foco en los distritos más afectados, restringidos con confinamientos perimetrales.

El Ayuntamiento de Madrid mantendrá mañana su unión para aprobar dos declaraciones institucionales, reconociendo a los servicios esenciales y a la funeraria, y además los grupos pedirán por unanimidad que el Gobierno elimine la tasa de reposición para policías, bomberos y Samur.

La capital declarará como servicios esenciales a Madrid Salud y a los servicios sociales, para que el Estado les dé esta consideración y permita contratar más personal.

Más Madrid propondrá que el Gobierno municipal reformule la Tarjeta Familias para que esta ayuda alimentaria sea compatible con otras, que Madrid Salud apoye a los servicios sanitarios y entradas seguras a los colegios.

Además, junto con los socialistas, piden asegurar que la parcela para construir el instituto del barrio de San Fermín se use para este fin y no como aparcamiento, y también quieren que el suelo municipal contiguo al colegio Juan Zaragüeta sea para los alumnos y no funcione como estacionamiento temporal de Iberdrola.

El PSOE ha presentado además proposiciones contra la explotación sexual y la trata, pidiendo medidas ante la crisis o proponiendo un protocolo de seguridad para los centros culturales. La izquierda también pedirá que Almeida levante el veto a 232 proyectos ciudadanos anulados por inviabilidad sobrevenida.

Vox exigirá acciones contra la inmigración ilegal “traída por mafias”, planteará que Madrid abandone la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y defenderá que Madrid retire el de callejero los nombres de Francisco Largo Caballero y e Indalecio Prieto.

El pleno ratificará además la cuenta general del Ayuntamiento y el plan para cumplir con el techo de gasto, rebasado en 2019, y habrá cambios en los grupos municipales.

En el PSOE Ignacio Benito regresa como concejal al Consistorio, cubriendo la vacante de Alfredo González, reclamado por el ministro Salvador Illa, y en Más Madrid ha renunciado a su acta la concejal María Estrella Sánchez Fernández.