El ayuntamiento de Barcelona modifica su presupuesto y suma 90 millones por la COVID

Barcelona, 24 jul (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes modificar el presupuesto de la ciudad de este año para aumentarlo en 90 millones, destinados a hacer frente a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.

La modificación presupuestaria se ha avalado sin que ningún grupo se opusiera, con el voto a favor del gobierno municipal integrado por Barcelona en Comú y PSC, y de PP y Barcelona pel Canvi (BxCanvi), y la abstención de ERC, JxCat y Cs.

Los 90 millones incluidos en este "fondo COVID" se dedicarán a paliar los efectos sociales de la crisis (35 millones), a reactivar la economía (30 millones), a modificaciones urbanísticas (15 millones) y a robustecer el sector cultural (10 millones).

El primero en tomar la palabra ha sido el concejal de Presidencia, Jordi Martí, que ha aplaudido que el pleno haya avalado "la mejor respuesta y más expansiva" que se puede dar a esta crisis, si bien ha invitado a los grupos a trabajar ya en las cuentas de 2021, que se negociarán a la vuelta del parón estival.

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, también ha celebrado la "reacción rápida y precisa" de la administración barcelonesa, no solo del gobierno municipal sino del conjunto de los grupos, a los cuales ha agradecido su trabajo y su "esfuerzo".

A Castellana, de ERC, le ha parecido "de sentido común y muy lógico" que se proceda a modificar el presupuesto de este año visto el impacto que ha tenido la COVID-19, pero ha insistido en que si el consistorio no puede disponer de ni de los remanentes de tesorería y no se le permite generar deuda, no se podrán salvar los próximos "match ball" (bolas de partido), como sí se ha podido hacer este año.

Elsa Artadi, de JxCat, ha dicho que este decreto aprobado "no tiene mucho secreto" porque es necesario, pero ha lanzado una "crítica constructiva" al diálogo emprendido por el gobierno municipal, que "ha ido a peor" en las últimas semanas.

La líder del grupo de Cs, María Luz Guilarte, ha dicho que modificar solo una pequeña parte de un presupuesto "que es ideológico" no será suficiente para hacer frente a la actual situación, y ha indicado al gobierno municipal que tiene "más margen y herramientas para poder hacer mucho más".

Josep Bou, del PP, ha alabado la respuesta "unitaria" del consistorio a esta crisis y ha celebrado que "algunas" de las propuestas de los populares hayan sido aceptadas por el ejecutivo de la capital catalana.

Manuel Valls, de BxCanvi, ha aplaudido al gobierno municipal por haber "trabajado bien" con la oposición aunque ha dicho que le falta "ambición" y "propuestas claras" que vayan más allá de eslóganes.

Estos 90 millones, ahora destinados al "fondo COVID", estaban inicialmente previstos para ejecutar inversiones que finalmente, dado el contexto, no podrán llevarse a cabo.