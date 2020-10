El cantautor Lluís Llach cederá su legado artístico a su Verges natal

Verges (Girona), 8 oct (EFE).- El cantautor Lluís Llach cederá su legado artístico y cultural al municipio en el que nació y del que es hijo predilecto, Verges (Girona), según ha anunciado este jueves la Generalitat de Cataluña.

"A lo largo de mi carrera he dado más vueltas que un molino y he necesitado siempre fijar las raíces, sentirme en casa y tener mi refugio, y el pueblo de Verges siempre ha sido mi amor particular", ha afirmado Llach parafraseando una de sus canciones más conocidas.

Después de retirarse, el artista, que tiene ahora 72 años, dirigió durante tres años la procesión de La Danza de la Muerte, una tradición de su localidad de origen que se remonta a la época medieval y que él reformó.

Además, Verges acogerá próximamente la exposición "Lluís Llach. Como un árbol desnudo", que hasta el pasado fin de semana se ubicaba en el espacio Arts Santa Mònica de Barcelona y que también hace referencia a otra de sus antiguas y más famosas composiciones.

El alcalde de este municipio ampurdanés, Ignasi Sabater, ha calificado de "privilegio" la posibilidad de contar con esta muestra.

"Es nuestra manera de agradecerle que haya sido embajador orgulloso de Verges", ha añadido Sabater.