El congreso fundacional de JxCat será telemático y durará hasta el 3 de octubre

No habrá un proceso de primarias durante este tiempo si no se convocan elecciones

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, y la diputada de JxCat en el Parlament y alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, han informado este sábado de que el congreso fundacional de JxCat, que arranca el 25 de julio, será telemático y durará hasta el 3 de octubre.

En rueda de prensa telemática, Artadi ha explicado que cuando termine este congreso "la voluntad es que hayan quedado cerrados la ponencia de organización, la ponencia política y los cuadros de dirección" del partido, y que posteriormente se empiece a desplegar la estructura territorial.

El 25 de julio se elegirán elementos como la mesa del congreso, pero no la dirección del partido porque antes debe haber "un proceso abierto y democrático" en que se permita la participación constante y activa de la militancia, según Artadi.

También se decidirán aspectos como la doble militancia: Madrenas ha reconocido que generalmente los partidos no permiten esta condición, pero que en el caso del congreso fundacional de JxCat se permitirá hasta que lo voten los inscritos.

"Las propias personas que formamos parte de este proyecto seremos las que, de forma democrática, decidiremos si debe haber doble militancia o no", y se permitirá la participación de miembros del PDeCAT, pero también de otras formaciones.

ELECCIONES CATALANAS

En cuanto a la posibilidad de que se convoquen elecciones durante el periodo en que se celebre el congreso fundacional, Artadi ha recordado que no son ellos quienes deciden las fechas: "Es una potestad que tiene el presidente de la Generalitat, y por lo tanto él iniciará el periodo electoral cuando lo crea conveniente".

Ha rechazado llevar adelante un proceso de primarias antes del 3 de octubre si no hay elecciones: "Ahora estamos centrados en nacer bien, hacer las cosas bien y tirar adelante el partido. Si en medio hay elecciones ya se tomarán decisiones".

"Nosotros no correremos a hacer un proceso de primarias cuando aún no sabemos si habrá elecciones o no, y cuando tenemos mucho trabajo de base que hacer", y ha opinado que tienen la flexibilidad para adaptarse a las situaciones que se produzcan.

NUEVO LOGO

JxCat también ha presentado su nuevo logo, formado por la palabra 'Junts' y de color verde: "Evoca a nuestras raíces y a nuestros orígenes del Mediterráneo, pero también mira hacia Europa, esta Europa de los derechos y libertados y que acoge nuestro exilio", ha dicho Artadi.

En cuanto a la tipografía, la ha definido como "más femenina", y ha informado que usarán la nueva imagen a partir de este mismo sábado de forma homogénea por toda Cataluña, ya que permitirá diferenciarlos de los demás partidos.