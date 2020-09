El Congreso peruano abre el debate final para destituir al presidente Vizcarra

Lima, 18 sep (EFE).- El Congreso peruano abrió esta jornada el debate final para destituir al presidente Martín Vizcarra acusado de "incapacidad moral permanente" por sus aparentes intentos de ocultar un caso menor de corrupción, trámite que en principio no cuenta con los votos necesarios para expulsar del poder al mandatario.

Pese a que en un primer momento se informó que Vizcarra no acudiría a la Cámara, finalmente el presidente se presentó en el hemiciclo apenas minutos antes del inicio de la sesión.

Vizcarra no estaba obligado legalmente a participar en el juicio político y había dado señales de que no pensaba acudir a la cámara tras asegurar ayer jueves que el país no debería distraerse en "discusiones estériles" y "cosas secundarias".