El ex primer ministro competirá contra Condé por la presidencia de Guinea-Conakri

Dakar, 6 sep (EFE).- El ex primer ministro y líder opositor Cellou Dalein Diallo confirmó este domingo su candidatura para las elecciones presidenciales de Guinea-Conakri del próximo 18 de octubre, en las que el actual jefe de Estado, Alpha Condé, opta a un controvertido tercer mandato en medio de protestas de la oposición.

Diallo aceptó el encargo para concurrir emitido por su partido, la opositora Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), durante una convención de la formación celebrada este domingo en Conakry, según difundió el portal À Conakri Live.

"La opción de participar en una elección en la que las condiciones de transparencia no están garantizadas no es una cosa fácil de hacer, sobre todo dado que estamos frente a un poder que no tiene ningún respeto por los derechos humanos, los principios y el valor de la democracia", dijo Diallo durante el discurso de confirmación de su candidatura, de acuerdo ese mismo medio.

El ex primer ministro (2004-2006) se enfrentará así por tercera vez en las urnas a Condé por la presidencia guineana.

Los partidos opositores rechazan la concurrencia del presidente a estos comicios, ya que su candidatura es posible debido a que se aprobó una nueva Constitución para que pudiera evadir la limitación de mandatos.

Pese al malestar y las críticas, Condé, de 82 años, confirmó que aceptaba la nominación de su partido, la oficialista Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG Arc-en-ciel), el pasado 1 de septiembre.

El gobernante, cuyo segundo mandato acaba a finales de 2020, accedió al poder el 21 de diciembre de 2010, tras décadas de dictaduras militares y regímenes civiles autoritarios, después de ganar en la segunda vuelta al propio Diallo. Fue después reelegido en primera vuelta en las presidenciales octubre de 2015.

La Constitución guineana indicaba que la duración del mandato del presidente de la República "es de cinco años, renovable una vez", lo que impedía a Condé volver a ser candidato, pero convocó un referéndum para aprobar una nueva Carta Magna que le permite reiniciar su contador de mandatos.

El referéndum, que se celebró el pasado 22 de marzo, fue aprobado con un 91,5 % de los votos, con una participación del 61 % de los inscritos en el censo.

La consulta se fijó inicialmente para el 1 de marzo y se celebró pese a la pandemia de coronavirus, el descontento social y el boicot de la oposición, que lleva meses protestando contra esta decisión.

La oposición considera ilegal e ilegítimo que Condé opte a este potencial tercer mandato.