El exembajador británico en EEUU dice que Johnson está "fascinado" con Trump

Londres, 5 sep (EFE).- El exembajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, dice que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se siente "fascinado" por el presidente Donald Trump e intrigado por su "relación intermitente con los hechos y la verdad", en un nuevo libro que serializa desde este sábado "The Times".

En una entrevista con el diario, Darroch, que el 10 de julio de 2019 dimitió tras filtrarse a la prensa unos cables diplomáticos en los que tachaba a Trump de "inepto", culpa parcialmente de su caída a Johnson, que, cuando competía por el liderazgo conservador, no le respaldó frente a los ataques del mandatario estadounidense.

Mientras que el Gobierno saliente de la conservadora Theresa May le apoyó, Johnson, favorito para sustituirla, eludió hacerlo en un debate televisivo el 9 de julio, después de que Trump sentenciara que no trataría más con el diplomático inglés, al que tildó de "pomposo" y "estúpido".

En "Collateral Damage: Britain, America and Europe in the Age of Trump", que se publicará el 17 de septiembre, Darroch da cuenta de sus días en la embajada de Washington, que Johnson visitó como ministro de Exteriores de May.

El exembajador cuenta que el actual primer ministro, que accedió el cargo el 24 de julio del año pasado, se sentía atraído sobre todo por el "vocabulario limitado" del líder republicano, "la simplicidad del mensaje, el desdén por la corrección política, las imágenes a veces incendiarias" y su gestión de "la verdad".

Por su parte, Trump veía a Johnson como una especie de "alma gemela", dice Darroch, quien, en la entrevista, opina que Johnson podría estar usando un estilo parecido al del inquilino de la Casa Blanca en la presentación de sus mensajes a la población.