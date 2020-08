El expresidente Martinelli imputado por el caso Odebrecht no puede salir de Panamá

Panamá, 4 ago (EFE).- La Fiscalía de Panamá dictó este martes la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), imputado por presunto lavado de dinero vinculado al caso Odebrecht.

Martinelli, un magnate de 68 años, que ha estado esquivando la indagatoria fiscal por el caso Odebrecht mediante certificados de incapacidad médica, acudió hoy al Ministerio Público pero no declaró amparándose en un artículo constitucional.

"Vine voluntariamente con todo y que estoy incapacitado" por un certificado médico, "no he renunciado al principio de especialidad" que dice protegerlo, afirmó el expresidente en breves declaraciones a los medios, en las que reiteró que enfrenta "cargos políticos de procesos amañados, que no tienen ningún fundamento".

Según un documento de la Fiscalía Anticorrupción filtrado a la prensa el pasado 3 de julio, cuando Martinelli no acudió a una cita indagatoria, el expresidente participó supuestamente en la "trama de cobro de coimas" de Odebrecht, según las declaraciones de otros ciudadanos panameños involucrados así como las delaciones de exejecutivos de la constructora.

Martinelli ha negado cualquier vinculación de él o de su familia con el caso de los sobornos de la constructora brasileña, por el que sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, están detenidos en Guatemala con fines de extradición a EE.UU.

El Departamento de Justicia acusa a los hermanos Martinelli de haber servido de intermediarios en el pago de 28 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a un exalto funcionario panameño, que además era familiar de ellos, de acuerdo con la información revelada por el Departamento de Justicia estadounidense.

Los hermanos Martinelli también están acusados por la Justicia de Panamá, de donde se fueron hace varios años, de haber recibido sobornos por 55,8 millones de dólares de Odebrecht para agilizar pagos a la empresa, según las delaciones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la firma en el país centroamericano.

OTROS CASOS CONTRA MARTINELLI

La Fiscalía de Panamá también impuso, el pasado 2 de julio, la medida de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad a Martinelli por el caso conocido como "New Business", relacionado con la compra de un conglomerado de medios de comunicación en 2010 a través de un supuesto blanqueo de capitales que involucró una decena de bancos locales, de Suiza, China y EE.UU.

En este caso Martinelli tampoco declaró acogiéndose al precepto constitucional que lo exime de declarar en contra de sí mismo, y reiteró que está protegido por el llamado "principio de especialidad" previsto en el Tratado de Extradición en base al cual fue entregado a Panamá por Estados Unidos .

Martinelli fue extraditado a Panamá por EE.UU. en junio de 2018 para enfrentar un juicio por espionaje político y malversación, en el que fue declarado "no culpable", y sostiene que por ello no puede ser juzgado por ninguna otra causa porque así lo indica el "principio de especialidad".

Estados Unidos dijo el año pasado en una comunicación oficial que las condiciones que daban vida al "principio de especialidad" y que limitaba la persecución penal al caso por el que Martinelli fue entregado ya no aplican, algo que rechaza la defensa del expresidente.

"Por ser Martinelli no me aplican la ley!, sostuvo este martes el expresidente panameño, que tiene pendientes en Panamá una docena de casos penales.