El Gobierno a Torra: "No hay que estigmatizar a ninguna comunidad autónoma"

Madrid, 22 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado, sobre la recomendación del presidente Quim Torra de no viajar a Madrid, que no hay "ningún elemento que aconseje el que haya que dificultar la movilidad entre comunidades autónomas" y por ello ha pedido no "estigmatizar" a ninguna región.

Preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha indicado que el Ejecutivo respeta las palabras de presidente catalán, pero que "no están acordes con la situación que en estos momentos se plantea".

"Creemos que no hay que estigmatizar a ninguna comunidad autónoma, sino que lo importante es colaborar entre todos los responsables públicos en el seno del consejo interterritorial", ha añadido Montero para apelar a la coordinación con las diferentes regiones, ya que la "única forma de doblegar la curva y mantener a raya el virus es trabajar "todos juntos".

La portavoz también ha hablado de la mesa de diálogo o negociación entre el Gobierno central y la Generalitat catalana, a cuya convocatoria el Ejecutivo sigue abierto, ha dicho, para que se haga "a la mayor brevedad posible".

"El Gobierno sigue empeñado en solucionar un conflicto que es muy dañino para la sociedad catalana y hacerlo por la vía que considera adecuada, como es la vía del diálogo", ha asegurado Montero, para quien "no va a haber ni campañas, ni elementos disuasorios, ni insultos que vayan a hacer que el Gobierno se aparte de esa idea".

Sin embargo, ha apuntado que la disponibilidad del Gobierno español "se tiene que acompañar también de una voluntad de los integrantes del Gobierno de Cataluña para hacer posible que se produzca" esta reunión, "imprescindible para que normalicemos la situación que vivimos ya desde hace demasiados años" en Cataluña.