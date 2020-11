El Gobierno de España trabajará con el presidente de EEUU "sea quien sea"

Madrid, 4 nov (EFE).- El Gobierno de España está a la espera del recuento final que decida la Presidencia de Estados Unidos, pero trabajará con el nuevo presidente estadounidense "sea quien sea" porque es su responsabilidad "sea más fácil o más difícil".

Lo ha señalado este martes la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien en una entrevista con la Cadena Ser ha abogado por esperar a que se recuenten "todos y cada uno de los votos" para saber con quien van a tener que empezar a trabajar a partir de enero, cuando tome posesión el nuevo presidente de Estados Unidos.

El Gobierno de Pedro Sánchez receta "calma y sosiego" hasta el fin del recuento porque la elección es "muy ajustada", "una especie de referéndum y se gana y se pierde por un pequeño margen". Además, enfocan el interés de España en el "cómo construir una agenda transatlántica con quien gane estas elecciones para gobernar la globalización".

La espera y el silencio expectante ante el resultado final de las elecciones estadounidenses define la reacción de la mayoría de la clase política española, donde los pronunciamientos públicos son escasos -no se ha posicionado el presidente, Pedro Sánchez, y tampoco el líder de la oposición, el popular Pablo Casado- a la espera de que se esclarezca el resultado de las urnas.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha limitado por ejemplo a hacerse eco de un vídeo donde Bernie Sanders, contrincante de Joe Biden en las primarias demócratas, previó en octubre un escenario muy similar al actual, con Donald Trump autoproclamándose vencedor y denunciando fraude a pesar de que no ha finalizado el recuento y el resultado pende de tres estados.

Sí se han posicionado otros dirigentes políticos. Es el caso del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, del socialista Javier Solana o del presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Trump está intentando que se queden millones de votos sin contar para intentar ganar haciendo trampas", ha denunciado Echenique en Twitter, donde ha aludido a las "milicias de ultraderecha armadas hasta los dientes" que han surgido "al calor del discurso de odio" de Trump, y ha señalado que "da miedo qué pueden hacer si Trump deslegitima el resultado".

A la espera del resultado definitivo, Unidas Podemos saca una enseñanza de las elecciones estadounidense: "Lo que sí sabemos es cómo se comporta la ultraderecha cuando cree que va a perder las elecciones: Prefiere pegarle fuego a la democracia que abandonar pacíficamente el poder", ha escrito Echenique.

El socialista Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, ha defendido que "es muy difícil que" Trump "pueda pretender quedarse en la Casa Blanca", aunque no admita los resultados electorales" porque "eso está preparado para que no pase" aunque sí se puede "alargar la situación", generando incertidumbre tanto política como económica.

También se ha pronunciado el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, pidiendo que Trump "no cumpla sus amenazas" de denunciar fraude "porque necesitamos que no haya tanto desafine en el mundo", tras confesar que ha pasado una "noche en vela" "enganchado" a la jornada electoral pues lo que ocurra en Estados Unidos es "parte de nuestra perspectiva de futuro".

En el lado opuesto del tablero político español, Santiago Abascal ha defendido, también a través de Twitter, que "Trump puede sentirse ganador, por seguir en pie contra todos", al tiempo que ha atacado a medios y encuestadoras.

"Sea cual sea el desenlace de las elecciones americanas, de nuevo podemos constatar la ignorancia y la manipulación de medios, politólogos, encuestadores y opinadores", ha defendido el líder de Vox, celebrando además como "una noticia de esperanza" que "los hispanos norteamericanos" hayan "apostado contra el socialismo". "Lo conocen bien", ha apostillado.

Otros representantes políticos, como Íñigo Errejón, se han hecho eco de las críticas vertidas por políticos estadounidenses, aludiendo en el caso del portavoz de Más País al mensaje de la congresista demócrata Alessandra Ocasio, quien ha pedido contar los votos y respetar los resultados, considerando la proclamación "prematura" de Trump ilegítima, peligrosa y autoritaria.