El Gobierno recuerda al PP que las autonomías también necesitan unos nuevos PGE e insiste en llamamientos a la unidad

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha recordado este viernes al PP que las comunidades autónomas piden conocer el marco presupuestario para el próximo año, para lo que es necesario que el Gobierno saque adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la celebración de la Conferencia de Presidentes, la ministra ha reconocido que los mandatarios autonómicos no han aludido "explícitamente" a la postura de cada partido para la negociación de las cuentas públicas, pero "sí quieren todos conocer su marco presupuestario para el próximo año".

Para que esto sea posible, ha recordado que es necesario que las Cortes Generales aprueben unos nuevos Presupuestos. "La vida nos ha cambiado a todos con pandemia, ¿podemos seguir con unos Presupuestos del año 2018 donde España nada tenía que ver con la España actual? Evidentemente, no", ha resumido Darias.

Con esto, la ministra entiende que los presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP también quieren que esas cuentas públicas salgan adelante, aunque ha insistido en "nadie lo ha dicho explícitamente".

COORDINACIÓN Y MARCOS COMUNES

Lo que sí han compartido todos los mandatarios autonómicos, según ha asegurado, han sido los llamamientos a la unidad y el trabajo coordinado para superar la pandemia. "Requieren más coordinación y marcos comunes más allá de las singularidades", ha apuntado sin "ninguna duda" de que las comunidades "quieren un acuerdo" para los Presupuestos.

Darias ha avisado de que España no puede caer en el riesgo de que no haya entendimiento. "Ante un reto de país, un Presupuesto de país", ha defendido subrayando la necesidad de trabajar unidos como una de las lecciones extraídas de la pandemia.

NUEVA CONFERENCIA DE PRESIDENTES EN OCTUBRE

La ministra de Política Territorial cree que los últimos meses han demostrado que ninguna administración puede trabajar en solitario y por ello el Gobierno continuará con la celebración periódica de las conferencias de presidentes, prevista ya una nueva para el próximo mes de octubre.

"Vivimos en la sociedad del riesgo, no hay riesgo cero, pero el país no podría permitirse el riesgo de no entendernos", ha emplazado avisando de que "el virus sigue aquí" y "la batalla continúa" hasta que haya una vacuna o tratamiento eficaz.

En este marco, el Gobierno ha transmitido este viernes a los presidentes autonómicos que próximamente se celebrará una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hablar de los fondos europeos que recibirá España para afrontar el impacto económico y social del coronavirus. Además, Montero convocará en las próximas semanas una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF).