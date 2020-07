El Gobierno reprocha al PP su falta de apoyo en Europa y exige que deje de "hacer política con los votos"

Montero acusa a los 'populares' de haber torpedeado a España en las negociaciones con la UE y pide que cambien y apoyen la reconstrucción

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha reprochado este martes al PP su falta de apoyo a la negociación de los fondos europeos para hacer frente a la crisis del coronavirus, y le ha exigido que cambie de actitud, abandone su "política de vetos para hacer política con los votos" y apoye en el Congreso las conclusiones de la comisión de reconstrucción y, en el futuro, los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha manifestado su deseo de que el consenso que ha permitido en Europa llegar a un acuerdo "histórico", "sea posible también en España", aunque ha reconocido que ni siquiera ahí el Gobierno ha contado con el apoyo del PP.

"Afortunadamente el Gobierno de España ha sido capaz de defender los intereses de esta nación, pero no hemos contado con todo el apoyo que nos hubiera gustado por parte del PP, que ha estado en Europa trasladando cuestiones que no se corresponden con la realidad y que pretendían dejar en mal lugar a nuestro país", ha denunciado.

Por ello, Montero ha pedido que al PP, por un lado, "que se ponga detrás del Gobierno en Europa", porque sus "críticas" no "contribuyen para nada" a los intereses de España, y por otro, que reconsidere esta actitud también en las negociaciones que se están llevando a cabo dentro del país, en el Congreso, para aprobar el dictamen de la llamada Comisión para la Reconstrucción Social y Económica para tratar de paliar los efectos derivados de la pandemia del coronavirus.

"No se entiende que en el momento de mayor dificultad del país, haya todavía partidos que no sean capaces de superar esta política de vetos para hacer política con los votos. O dicho de otra forma, de manera muy singular, creo que ninguno entendería que el principal partido de la oposición, que ha sido Gobierno durante muchos años, prefiera tensar la cuerda para romperla", ha avisado.

Además, ha señalado que el acuerdo alcanzado en Bruselas tiene que tener continuidad a través de ese proceso de reconstrucción y a través de los Presupuestos. "No es el momento de las diferencias. Es el momento de poner en común todo aquello que nos une, ser capaces de anudarlo a través de unos Presupuestos que permitan vehicular todos estos esfuerzos. Por tanto, animamos al PP a que se contagie de ese espíritu de colaboración y de consenso", ha enfatizado.

En el caso de que no cambien de actitud, y accedan a priorizar "el interés general por encima de los vetos cruzados", Montero ha avisado de que "tendrán que explicar por qué se sitúan en una actitud que para nada contribuye al bienestar de nuestro país".

PIDE AL PP QUE SE DEJE DE "EXCUSAS" CON LAS LLAMADAS

La portavoz ha negado asimismo que haya existido por parte del Gobierno una falta de voluntad de buscar el entendimiento con el PP, en respuesta las quejas lanzadas por el líder de los 'populares', Pablo Casado, por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le llame.

"No se puede esgrimir ningún argumento donde se ponga de manifiesto que las fuerzas que componen el Gobierno no está haciendo lo imposible para llegar a un acuerdo en el Congreso, que fue el lugar que el PP determinó como el idóneo para poder llegar a este tipo de acuerdos", ha respondido Montero.

Asimismo, ha advertido de que no pueden existir "excusas" por parte de ninguna fuerza política para no sentirse invitada a participar en los acuerdos. "Eso consiste en muchas tareas, no sólo llamadas, sino de muchas tareas que se hacen por parte del equipo para que esa situación se pueda producir", ha apostillado.

"En esto tiene que haber una posición de partida. Si la posición de partida es oponerse, no dar capacidad de apoyo a cualquier proyecto, en el Ejecutivo podemos hacer todos los malabarismos políticos, pero no llegará el acuerdo", ha recalcado.